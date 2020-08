Schatten der Vergangenheit

Marco Alpozzi/LaPresse via AP

Die neue Autobahnbrücke (im Hintergrund des Bildes) in der norditalienischen Stadt Genua ist seit Dienstag abend für den Verkehr frei. Die ersten Wagen rollten kurz nach 22 Uhr über die rund 1.067 Meter lange Straßenverbindung, die den Fluss Polcevera überspannt. Das Fernsehen zeigte Bilder, wie Bauarbeiter letzte Sperren wegräumten. Dann fuhren Autos und Lastwagen los. Die Fahrbahnteile ruhen auf 18 Pfeilern in etwa 45 Metern Höhe.

Der Vorgängerbau, die Morandi-Brücke, war vor knapp zwei Jahren, am 14. August 2018, eingestürzt. Das kostete 43 Menschen das Leben. Die neu gebaute San-Giorgio-Brücke war am Montag von Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte offiziell eingeweiht worden. Hinterbliebene der Opfer des Unglücks kritisierten die Zeremonie jedoch als »Karneval«, weshalb sie der Einweihung fernblieben. Statt dessen wollen sie am Jahrestag des Einsturzes am Ort der Tragödie zusammenkommen. (AFP/dpa/jW)