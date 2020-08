Figuren als Sprache

Ernst Barlach Stiftung Güstrow, Foto: Wittboldt/ Laur Auch Tagebücher sind Teil der Ausstellung

Anlässlich des 150. Geburtstages von Ernst Barlach zeigen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden vom 8. August 2020 bis zum 10. Januar 2021 etwa 230 Arbeiten aus allen Schaffensperioden und -bereichen dieses Künstlers. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Ernst-Barlach-Haus in Hamburg und der Ernst-Barlach-Stiftung Güstrow. Sie ermöglicht nach vielen Jahrzehnten erstmals wieder in einem solchen Umfang Einblicke in das Werk des populären Zeichners, Bildhauers, Dramatikers und Schriftstellers. Begleitend zur Ausstellung ist eine umfangreiche, beinahe 500 Seiten umfassende Publikation erschienen, die als bisher einmalig bezeichnet werden kann: ein typographisches, buchgestalterisches Meisterstück mit ausgezeichneten Reproduktionen und dokumentarischen Fotografien.

Schon das erste Durchblättern ist ein geistiger und ästhetischer Genuss. Nach einer Einführung ist dieser Katalog in drei große Kapitel gegliedert: »Ernst Barlach – ein Künstler im Werden«, »Ernst Barlachs Universum«, »Über Barlach – Reaktion und Rezeption«. Sein Lebensweg wird nachgezeichnet: die Hamburger Gewerbeschule; die Studienjahre in Dresden, die bisher nur wenig erforscht sind; seine Aufenthalte in Paris, die für ihn »merkwürdig unfruchtbar« waren; seine Aufenthalte u. a. in Friedrichroda; seine so wichtige Russland-Reise.

Die Taschenbücher und Skizzenhefte werden ausführlich analysiert, auch seine Holzschnitzkunst und seine Denkmäler für die Opfer des Ersten Weltkrieges, seine Zeitkritik in »Der tote Tag« und seine Briefe. Die Barlach-Sammlung des Dresdener Kupferstichkabinetts und Barlachs Werke in Dresdener Privatsammlungen werden vorgestellt – und die kunstkritischen Reaktionen auf seine Teilnahme an der Internationalen Dresdener Kunstausstellung 1926. Auch die Rezeption Ernst Barlachs durch Ausstellungen, Kunstkritik und Kunstwissenschaft in beiden deutschen Staaten spielt eine große Rolle.

Ein Foto aus dem Depotraum für von den Nazis beschlagnahmte »entartete Kunst« im Schloss Niederschönhausen bewegt besonders. Dieses Foto zeigt sein hölzernes Mal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, das aus dem Magdeburger Dom entfernt worden war, und seine Plastik »Das Wiedersehen«. Ernst Barlach war nach seiner großen Retrospektive von 1930 in der Preußischen Akademie der Künste, deren Mitglied er seit 1919 war, und nach seiner Teilnahme an der Biennale in Venedig zum Angriffsziel der faschistischen Kunstideologie geworden. 1932 zerschlugen Nazis die Fenster seines Güstrower Hauses. Seit 1933 wurden seine Briefe zensiert; er wurde von der Polizei beobachtet. Sogar in seinen eigenen Räumen durfte er nicht mehr ausstellen. Obwohl seine Skulpturen und Denkmale beseitigt und zerstört waren, blieb er in Deutschland. Im August 1937 waren bereits 381 seiner Werke aus den Museen und Kirchen verbannt. In der Ausstellung »Entartete Kunst« war seine Plastik »Christus und Johannes« ausgestellt, von der das Kieler Museum zuvor »gesäubert« worden war. Sieben Arbeiten von ihm wurden zur Versteigerung in Luzern angeboten, drei von ihnen sind verschollen. Nachdem er die Nachricht von seinem Ausstellungsverbot erhalten hatte, erkrankte er schwer. 1938 verstarb er in einem Rostocker Krankenhaus. Käthe Kollwitz, nach deren Gesicht Ernst Barlach den Kopf des »Schwebenden Engels« im Güstrower Dom geformt hatte, hielt sein Sterben nach einem Besuch an seiner Totenbahre in Güstrow in ihrem Tagebuch fest. Franz Fühmann beschrieb dieses Schicksal in seiner ergreifenden Novelle »Das schlimme Jahr«, die auch von der Defa einfühlsam verfilmt wurde. Im aktuellen Dresdener Katalog wird formuliert: »Dass die Nazis seine Arbeiten nicht ertragen haben, lässt sich, so demütigend und zerstörerisch das für Ernst Barlach selbst war, auch als Gütesiegel seiner Kunst verstehen.«

Diese Publikation weckt Erinnerungen an Barlach-Ausstellungen in der DDR, an die große Werkschau 1981 in der Akademie der Künste, an zahlreiche Publikationen, die über Barlach in der DDR erschienen, z. B. an Elmar Jansens Barlach-Band in der Reihe »Welt der Kunst« des Henschel-Verlages, an die Bände mit Barlachs Zeichnungen und Graphiken in der Insel-Bücherei und andere. Wer wollte, konnte sich in der DDR eine kleine Barlach-Bibliothek anschaffen. Es ist aber auch richtig, darauf hinzuweisen, dass es in der frühen DDR in der sogenannten Formalismusdebatte ungerechtfertigte, engstirnige Vorbehalte gegenüber seiner Kunst gab, die erst durch Bertolt Brecht, Fritz Cremer, Anna Seghers und andere entkräftet wurden.

Die menschliche Figur war Barlachs »Muttersprache«. Was den Umgang mit Mahnmalen in der Gegenwart betrifft, gibt es im Katalog eine sehr treffende Feststellung: »Mahnmale in der Gegenwart zu errichten, läuft fast zwangsläufig auf abstrakte Lösungen jenseits von figürlicher Darstellung hinaus, die wiederum nicht frei von Beliebigkeit sind.« Ein Beispiel zur Ergänzung des Katalogs: Der Bildhauer Siegfried Krepp hatte nach der »Wende« vorgeschlagen, zur Erinnerung an die Bücherverbrennung der Faschisten auf dem Berliner Opernplatz (seit 1947 Bebelplatz) eine originalgetreue Kopie von Barlachs »Geistkämpfer« am Bibliotheksgebäude der Humboldt-Universität anzubringen und mit einer bronzenen Schrifttafel zu ergänzen. Anstelle dessen kann man heute in der Mitte des Platzes eine dicke Glasplatte betreten, um in der Tiefe einen Raum mit leeren Bücherregalen zu sehen. Einen Dialog mit Barlachs »Schwebendem Engel« nahm auch ein erdenschwerer Engel auf, den 2008 der Graphiker, Maler und Bildhauer Rolf Kuhrt für den kleinen Friedhof in Kirch-Rosin schuf, nur wenige Kilometer von Barlachs Haus am Heidberg entfernt.

Hervorhebenswert sind die in den Katalog aufgenommenen Statements von Bildhauern. Der Dresdener Künstler Helmut Heinze beschreibt eindringlich und mit schlichten Worten seine innige Beziehung zum Werk Barlachs bei der Gestaltung seiner eigenen Bronzeskulptur »Chor der Überlebenden« für die als Mahnmal erhaltene Ruine der von der faschistischen Luftwaffe zerstörten Kathedrale St. Michael in Coventry.