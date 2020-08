Misstrauen und Chance

Marwan Naamani/dpa Demonstranten versuchen in Beirut, vor das Parlament zu kommen (2.2.2020)

Das Ausmaß der Zerstörung ist gigantisch. Halb Beirut ist von den Schäden der Detonationen betroffen, 300.000 Menschen wurden obdachlos, die Getreidevorräte der libanesischen Hauptstadt sind zerstört. Einige Krankenhäuser wurden bei den Explosionen beschädigt oder zerstört, den anderen fehlt es an Personal und Medikamenten, um die über 5.000 Verletzten zu behandeln. Ohne Frage: Ohne ausländische Hilfe, die glücklicherweise sehr schnell anläuft, wird die Regierung diese Krise nicht bewältigen können.

Aber mit der Entsendung von Suchtrupps, Ärzten und Tonnen von Hilfslieferungen wird es nicht getan sein. In dem von der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise seiner Geschichte gebeutelten Land fehlt es an Geld und Material, um die zerstörten Gebäude wiederaufzubauen. Um 169 Prozent sind die Preise für Lebensmittel seit September gestiegen, mehr als jeder dritte ist arbeitslos, die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Sie alle sind Opfer korrupter politischer »Eliten«, die jahrzehntelang in die eigenen Taschen gewirtschaftet haben und von denen Teile noch heute bereit sind, das Land und seine Bevölkerung für ihren eigenen Vorteil über die Klippe zu stoßen.

Es ist bezeichnend, dass die seit Monaten für ein Ende der Korruption und gegen das konfessionalistische Proporzsystem protestierende Bevölkerung nicht darüber verwundert ist, dass trotz mehrfacher Warnungen 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat ohne die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen neben einer Feuerwerksfabrik und in nächster Nähe zu Wohngebieten gelagert worden sind. Allerdings fordert sie lautstark, dass die Verantwortlichen bestraft werden, denn, Spekulationen über einen Angriff oder Anschlag hin oder her: Zu praktisch jedem Zeitpunkt in den vergangenen sieben Jahren wäre ein vergleichbares Unglück möglich gewesen. Statt einzelne Hafenmitarbeiter unter Hausarrest zu stellen, ist eine Bestrafung der politisch Verantwortlichen unausweichlich. Denn die Katastrophe von Dienstag abend ist nicht nur Symptom des kaputten Systems, sondern auch möglicher Brandbeschleuniger.

Zugleich bietet die desaströse Lage auch eine Chance: Die Technokratenregierung unter Hassan Diab, die selbst erst seit wenigen Monaten im Amt und damit nicht in erster Linie für das Geschehene verantwortlich ist, kann dem in Jahrzehnten geprägten Misstrauen großer Teile der Bevölkerung eine transparente Untersuchung und Bestrafung der Schuldigen entgegensetzen. Sollte es ihr gelingen, die vielbeschworene nationale Einheit zu stärken und den Missbrauch Libanons als politischen Spielballs zu unterbinden, wäre ihre Position gegenüber den alten »Eliten«, deren Blockadehaltung die notwendigen Veränderungen bislang verzögert, gestärkt. Und auch die »internationale Gemeinschaft« hätte es schwerer, unter dem unbelegten Vorwand, der Libanon werde von einer »Hisbollah-Regierung« geführt, strukturelle Hilfen zurückzuhalten.