Eine Frage des Rechts

imago images/Xinhua Soldaten der syrischen Armee im November 2019 in der ölreichen Provinz Hasaka

Das syrische Außenministerium hat mit scharfen Worten die Vereinbarung zwischen den kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräften (SDK) und einem US-Ölkonzern zur Ausbeutung von Ölfeldern des Landes verurteilt. Beide Seiten hätten sich verständigt, das »syrische Öl zu stehlen«, heißt es in einer Erklärung, aus der die syrische Nachrichtenagentur SANA am Sonntag zitierte. Die Vereinbarung sei »null und nichtig« und rechtlich nicht zulässig. Zwei Diebe hätten diesen Handel geschlossen, der eine stehle das syrische Öl, und der andere verkaufe das Diebesgut.

Die Vereinbarung verletze die Souveränität Syriens und mache die feindselige Haltung der USA gegenüber Syrien deutlich, heißt es weiter. Die USA wollten sich der syrischen Ressourcen bemächtigen, um die Bemühungen für einen Wiederaufbau des Landes zu behindern. Die »Milizen«, die einen solchen Handel abschließen würden, seien nicht mehr als »billige Marionetten in den Händen der US-Besatzung«. Eines Tages würden sie feststellen, dass die »brutale amerikanische Besatzung notgedrungen verschwinden wird«. Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass die Syrer »zum Wohl der Einheit des Landes und seiner Bevölkerung« zusammenhielten und die Ressourcen schützten und bewahrten.

Das Nachrichtenportal Al-Monitor hatte am 30. Juli 2020 als erstes über die Vereinbarung zwischen den SDK und Delta Crescent Energy LLC berichtet. Die Meldung basierte auf »Quellen mit direkter Kenntnis der Vereinbarung«. Die Ölfelder in dem Gebiet, das von den SDK mit US-Unterstützung kontrolliert werde, sollten »entwickelt und modernisiert werden«, so Al-Monitor. Das Weiße Haus habe die Vereinbarung »angeregt«, und die SDK-Vertreterin in Washington, Sinam Mohamad, habe es bestätigt.

Für die USA sei der Nordosten Syriens das »wirtschaftliche Machtzentrum« des Landes, wie die politische Analystin Dana Stroul vom Washington Institute for Near East Policy auf einer Konferenz über Syrien im November 2019 ausführte. »Ein Drittel des syrischen Territoriums« gehöre quasi schon den USA und werde von ihren Streitkräften und deren lokalen Partnern, den SDK, kontrolliert. Für das US-Militär sei das keine große Belastung, man habe »nur etwa 1.000 Soldaten dort«, sagte Stroul. Die SDK stellten Zehntausende Kämpfer, Kurden und Araber.

Die USA betrachteten den Nordosten Syriens – sie sprechen von der Ost-Euphrat-Provinz – als ihre Einflusszone. Die Besatzung solle Druck auf Damaskus, das verbündete Russland und vor allem den Iran ausüben. Dazu gehörten laut Stroul auch die umfassenden Sanktionen, die von den Partnern der EU unterstützt würden. Als weiteres wichtiges Druckmittel nannte Stroul die Dominanz der USA in den großen internationalen Finanzinstitutionen. Im Nordosten Syriens werde man Wiederaufbau- und Stabilisierungshilfe leisten. »Der Rest von Syrien liegt in Trümmern«, so Stroul bei dem Seminar im November 2019. Solange das »Assad-Regime sein Verhalten nicht ändert, sollten wir verhindern, dass Wiederaufbauhilfe und technische Hilfe nach Syrien gelangen«.

Im Oktober 2019 hatte US-Präsident Donald Trump bei einer Veranstaltung vor Polizeichefs in Chicago zur US-Präsenz in Syrien erklärt: »Wir behalten das Öl (…), das sind 45 Millionen US-Dollar im Monat (…). Wir haben das Öl gesichert.« Die US-Truppen würden gegen jeden einen »Höllenkampf« ausfechten, der versuche, an das syrische Öl heranzukommen. »Vielleicht sollten wir auch etwas für uns selber nehmen«, so Trump. »Vielleicht sollten wir einen Deal mit Exxon Mobil oder einer anderen unserer großartigen Firmen abschließen. Dass die dorthin gehen und es vernünftig machen.«

Nun soll offenbar der Konzern Delta Crescent Energy LCC es »vernünftig machen«. Das allerdings widerspricht nicht nur dem Völkerrecht, sondern auch dem US-Recht. Wenn US-Truppen oder US-Firmen ohne die Zustimmung der Regierung in Damaskus anfangen sollten, im Nordosten Syriens nach Öl zu bohren und es zu verkaufen, gelten sie juristisch als Plünderer. Nationale Ressourcen unterliegen immer der Kontrolle, dem Schutz und der Nutzung durch die jeweilige Regierung eines Landes. Plünderung ist völkerrechtlich nach der Vierten Genfer Konvention ausdrücklich verboten, auch die USA haben diesen Vertrag 1955 unterzeichnet. Sollten US-Soldaten oder Firmen eine der Genfer Konventionen verletzen, gilt das seit 1996 in den USA als Kriegsverbrechen.