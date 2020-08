Lufthansa droht mit Entlassungen

Boris Roessler/dpa Kahlschlagpolitik beim Kranich: Lufthansa-Vorstandschef Spohr schließt betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus (Frankfurt am Main, 30.7.2020)

Nach einem weiteren Milliardenverlust im zweiten Quartal verschärft die Lufthansa ihre Angriffe auf die Beschäftigten. Der Vorstand stimmte die Mitarbeiter am Donnerstag auf betriebsbedingte Kündigungen ein, die bislang noch in Verhandlungen mit den Gewerkschaften durch andere Kürzungen vermieden werden sollten. Dieses Ziel sei nun auch für Deutschland nicht mehr realistisch, behauptete Vorstandschef Carsten Spohr. Bislang fehlen Abkommen mit Verdi und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Auch die Mitglieder der Kabinengewerkschaft Ufo haben dem erreichten Eckpunktepapier noch nicht zugestimmt.

Der Zusammenbruch des Flugverkehrs in der Coronakrise hat der Lufthansa im zweiten Quartal einen neuerlichen Milliardenverlust eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Minus von rund 1,5 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 226 Millionen ein Jahr zuvor, wie der inzwischen vom Staat gestützte Konzern in Frankfurt am Main mitteilte. »Wir erleben eine Zäsur des globalen Luftverkehrs«, sagte Spohr zur Vorlage des Halbjahresberichts. »Vor 2024 rechnen wir nicht mehr mit einer anhaltenden Rückkehr der Nachfrage auf das Vorkrisenniveau.« Das wäre ein Jahr später als bisher geschätzt. Der Konzern will deshalb seine Ausgaben bis zum Jahr 2023 um 15 Prozent kürzen, die Flotte um mindestens 100 Flugzeuge verkleinern und 22.000 Vollzeitstellen streichen, allein hierzulande rund 11.000.

Verdi ist alarmiert. »Durch staatliche Hilfen konnte die drohende Lufthansa-Insolvenz verhindert werden. Auch die Beschäftigten haben bereits (…) weitgehende Angebote gemacht«, wird die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung zitiert. Jetzt sei Lufthansa in der Verantwortung, Arbeitsplätze zu sichern und mit ihren Forderungen nicht die Beschäftigten zu überfordern, betonte Behle. Die Gewerkschafterin warf der Kapitalseite vor, mit ihrer Blockadehaltung die laufenden Tarifverhandlungen in die Länge zu ziehen. »Das schafft große Unsicherheit und Zukunftsängste bei den Beschäftigten«, sagte Behle. (dpa/jW)