Vorwand oder Gelegenheit

AP Photo/Abdeljalil Bounhar/dpa Journalist Omar Radi nach Gerichtstermin am 5. März 2020 in Casablanca

Am 29. Juli wurde in Marokko der regierungskritische Journalist Omar Radi verhaftet. Ihm wird die Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten vorgeworfen. Schlimmer noch: Er wurde wegen Vergewaltigung angezeigt. Das meldete die marokkanische Nachrichtenagentur MAP. Unterstützer halten beide Vorwürfe für konstruiert.

Ein Vergewaltigungsvorwurf wiegt doppelt schwer: Erstens handelt es sich um eine verabscheuungswürdige Straftat, und zweitens sind oft genug Frauen, die solche Übergriffe angezeigt hatten, nicht ernst genommen worden. Andererseits ist hinlänglich bekannt, dass Repressionsorgane – und das nicht nur in gesellschaftlich rückständigen Ländern – mit derartigen Anschuldigungen unliebsame Kritiker aus dem Spiel zu nehmen versuchen. Das Szenario erinnert auf den ersten Blick an den »Fall« Julian Assange.

Den Wikileaks-Gründer hatten zwei Schwedinnen 2010 in den Verdacht der Vergewaltigung und in Gefahr gebracht, in die Fänge der US-Justiz zu geraten. 2012 floh Assange in London ins ecuadorianische Botschaftsexil. Nach einem Regimewechsel in Ecuador wurde er 2019 aus der Botschaft abgeführt. Seitdem sitzt Assange in Großbritannien in Haft. Die USA haben nun offiziell seine Auslieferung beantragt, worüber vor Gericht verhandelt wird – wegen Spionage. In Schweden sind unterdessen alle Verfahren zu den ursprünglichen Vorwürfen eingestellt worden.

Doch jeder Fall liegt anders. Gemeinsam ist den Anschuldigungen, dass die US-Regierung wie auch die marokkanischen Behörden Assange bzw. Radi schon lange im Visier hatten. So hatte der Marokkaner fortgesetzt verständnisvoll über die Protestbewegung in der latent unruhigen Rifregion geschrieben und die soziale Lage der dort lebenden Bevölkerungsgruppe der Amazigh beschrieben. Er hat zudem Korruption und Vetternwirtschaft in Marokko anprangert. Im März hatte man ihn zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er die Integrität eines Richters angezweifelt hatte, der die Führer der Rifbewegung »Hirak« zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt hat.

Der Konflikt zwischen Staat und Radi eskalierte erneut, als Amnesty International am 22. Juni einen Bericht veröffentlichte. Darin wurde behauptet, Radis Smartphone sei mit der in Israel entwickelten Spyware »Pegasus« überwacht worden. Marokkos Regierung reagierte empört und verlangte von Amnesty Beweise, wie die Nachrichtenagentur Reuters am 26. Juni meldete.

Am 31. Juli berichtete die niederländische Tageszeitung De Volkskrant, Radi sei im Juli mehrfach zum Verhör geladen worden. Anlass war demnach eine angebliche Zusammenarbeit mit dem niederländischen Geheimdienst. »Radi unterhielt regelmäßigen Kontakt mit dem politischen Sekretär der niederländischen Botschaft, den er mehrmals in seinem Büro getroffen habe und mit dem er telefonisch Berichte austauschte«, zitierten die regierungsnahen Morocco World News am 29. Juli eine anonyme Quelle in der Polizei. Der Journalist sei dafür bezahlt worden. Radi hatte dies scharf zurückgewiesen.

Dennoch haben die Vergewaltigungsvorwürfe ein größeres Kaliber. Eine Kollegin, die mit ihm bei der Onlinezeitung Le Desk zusammenarbeitet, hatte ihn angezeigt. Die Tat soll in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli im Haus des Chefredakteurs in Casablanca geschehen sein. Dort habe die Redaktion zuweilen gemeinsam übernachtet. »Ich bin das Opfer eines Kollegen, der mein Vertrauen, mein Wohlwollen und meine Unterstützung für ihn und seine Sache missbraucht hat«, schrieb sie am 31. Juli auf ihrem Facebook-Account.

Warum sie zehn Tage brauchte, um Anzeige zu erstatten, erklärt sie damit, dass sie lange über die Konsequenzen eines solchen Schrittes habe nachdenken müssen – für sich, ihre Familie, ihren Verlobten, ihre Karriere. Viele Vergewaltigungsopfer plagen sich bekanntlich mit solchen Zweifeln.

Der Beschuldigte gibt in einem auf Facebook veröffentlichten Text inzwischen an, zweimal mit der Kollegin Sex gehabt zu haben – einvernehmlich. Er sei offenbar in eine Falle getappt und habe dafür Beweise, die er bei »passender Gelegenheit an die Öffentlichkeit bringen« werde. Überzeugend klingt das nicht unbedingt.

Radis Unterstützer glauben an ihn. Sie erinnern an weitere ähnliche Fälle. So war im Mai Soulaimane Raissouni, Chefredakteur der Zeitung Akhbar El Yaoum, wegen eines angeblichen Sexualdelikts verhaftet worden. 2019 hatte dessen Vorgänger Taoufik Bouachrine wegen angeblich mehrfacher Vergewaltigung eine Strafe von 15 Jahren Haft erhalten. Beide bestreiten die Vorwürfe. Im Fall von Bouachrine bezichtigte eines der vermeintlichen Opfer die Justiz, ihre Aussage gefälscht zu haben. Die Quittung dafür: sechs Monate Haft wegen Verunglimpfung der Justiz.

All das bedeutet nicht zwingend, dass auch der Fall Omar Radi konstruiert ist. Die Kollegin bestreitet jedenfalls vehement, Teil einer staatlichen Intrige zu sein. »Bekämpft mich, wenn ihr wollt, unterstützt euren Bruder, egal ob richtig oder falsch«, schreibt sie auf Facebook. Das ändere nichts daran, dass sie die Wahrheit sage.

»Die marokkanischen Behörden sollten Radi freilassen und jede Anzeige wegen eines sexuellen Übergriffs in einer glaubwürdigen und transparenten Weise untersuchen«, fordert das US-amerikanische »Committee to Protect Journalists« am 27. Juli. Der Prozess gegen Radi soll am 22. September beginnen.