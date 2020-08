Nachschlag: Laientheater

Federico Gambarini/dpa Wollten »Corona« erforschen und handelten sich den Vorwurf der Manipulation ein: Der Virologe Hendrik Streeck (l.) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (Düsseldorf, 9.4.2020)

Gangelt im nordrhein-westfälischen Heinsberg war der erste Ort in Deutschland, der in größerem Ausmaß von »Corona« heimgesucht wurde. Bei einer Karnevalssitzung im Februar hatten sich zahlreiche Teilnehmer mit dem Erreger angesteckt, die 12.000-Seelen-Gemeinde stand wochenlang unter Quarantäne. In dieser Zeit erstellte ein Team um den Virologen Hendrik Streeck eine Studie, die im April präsentiert wurde und eine Kontroverse auslöste. Streeck wurde vorgeworfen, die Gefährlichkeit von Covid-19 zu untertreiben – um Forderungen von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nach einer Lockerung der Maßnahmen gegen die Pandemie zu unterstützen. Die Reportage »Die Heinsberg-Story« behauptet zwar, der Fehler habe bei der mit der Pressearbeit beauftragten Werbefirma gelegen. Doch es bleibt festzuhalten: Wenn nach wie vor die verrücktesten Theorien über das Coronavirus ins Kraut schießen, dann ist dafür nicht zuletzt regierungsamtliches Laientheater bei der Seuchenbekämpfung verantwortlich. (jt)