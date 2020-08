Mario Dondero/picture-alliance/Dondero/Leemage Ein bedeutender Philosoph, dessen These vom Bruch zwischen dem jungen und dem alten Marx allerdings einer kritischen Prüfung bedarf: Der Franzose Louis Althusser

In diesen Tagen erscheint im Hamburger VSA-Verlag das Buch »Die Dialektik und der Humanismus der Praxis. Mit Marx gegen den neoliberalen kollektiven Selbstmord« von Franz J. Hinkelammert. Wir veröffentlichen daraus einen redaktionell gekürzten Abschnitt des Kapitels zur Marxschen Dialektik, in dem sich der Autor kritisch mit der Marx-Rezeption bei Althusser auseinandersetzt. Wir danken Verlag und Autor für die Genehmigung zum Abdruck.(jW)

Wir müssen uns wieder die Frage stellen, was innerhalb des marxschen Denkens der Ausgangspunkt ist. Dafür ist es sinnvoll, zu klären, wie Marx selbst zu seiner Zeit diese Frage beantwortet hat. Und zwar so, wie Marx sich selbst ausdrückte, und nicht aus der Perspektive eines irgendwie »vormarxschen« Marx oder eines angeblich noch nicht »reifen Marx«, wie Louis Althusser (französischer Philosoph, 1918–1990; jW) häufig argumentiert hat.

Wie Marx sich selbst sah

Marx spricht im Vorwort zu seinem Buch »Zur Kritik der Politischen Ökonomie« von 1859 über seine vorhergehenden Studien: »Mein Fachstudium war das der Jurisprudenz, die ich jedoch nur als untergeordnete Disziplin neben Philosophie und Geschichte betrieb. Im Jahr 1842/43, als Redakteur der Rheinischen Zeitung, kam ich zuerst in die Verlegenheit, über sogenannte materielle Interessen mitsprechen zu müssen. (…) Andererseits hatte zu jener Zeit, wo der gute Wille ›weiterzugehen‹ Sachkenntnis vielfach aufwog, ein schwach philosophisch gefärbtes Echo des französischen Sozialismus und Kommunismus sich in der Rheinischen Zeitung hörbar gemacht. Ich erklärte mich daher gegen diese Stümperei, gestand aber zugleich in einer Kontroverse mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung rundheraus, dass meine bisherigen Studien mir nicht erlaubten, irgendein Urteil über den Inhalt der französischen Richtungen selbst zu wagen.«¹ Marx fügt hinzu, dass er sich »von der öffentlichen Bühne in die Studierstube« zurückgezogen habe, und formuliert weiter: »Die erste Arbeit, unternommen zur Lösung der Zweifel, die mich bestürmten, war eine kritische Revision der hegelschen Rechtsphilosophie, eine Arbeit, wovon die Einleitung in den 1844 in Paris herausgegebenen Deutsch-Französischen Jahrbüchern erschien.«²

Marx geht also von einem Bruch mit seinem vorherigen Denken aus, den sein Artikel von 1844 ausdrückt und den er 1859 als grundlegenden Schritt für sein darauffolgendes Denken vorstellt. Wir müssen uns daher fragen, worauf er sich genau bezieht. Zweifelsohne handelt es sich um folgendes Ergebnis seiner Analyse von 1844: »Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.«³

Dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist, bedeutet, dass der Mensch das notwendige Kriterium ist. Und dieses Kriterium nennt Marx seinen kategorischen Imperativ. Daraus folgen dann die Konsequenzen: alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.

Es geht um das Kriterium des Handelns. Marx beschreibt nicht irgendwelche Gefühle, sondern eine Rationalität des wirtschaftlichen und politischen Handelns, die der Rationalität des Marktes ganz klar entgegengesetzt ist. Es geht Marx um die Menschlichkeit des Menschen. Man sieht dann, dass Marx auf die Menschlichkeit des Menschen als Kriterium des Menschen und damit auf die »Emanzipation des Menschen« zielt. Und sein kategorischer Imperativ beschreibt den Weg dahin – alle Verhältnisse umzuwerfen, die dem entgegenstehen.

Man könnte hinzufügen, dass in den von Marx analysierten Positionen der bürgerlichen politischen Ökonomie nicht der Mensch, sondern der Markt (und Geld, Kapital) das höchste Wesen für den Menschen sind. Daher ist für Marx die entscheidende Frage, was zu tun ist, damit der Mensch als höchstes Wesen für den Menschen anerkannt und behandelt wird. Dieser Frage wird er sein weiteres Denken zuwenden.

Marx beschließt den Artikel von 1844 mit folgenden Worten: »Resümieren wir das Resultat: Die einzig praktisch mögliche Befreiung Deutschlands ist die Befreiung auf dem Standpunkt der Theorie, welche den Menschen für das höchste Wesen des Menschen erklärt.«⁴ Er setzt sich hier mit französischen Positionen auseinander. Die französische Revolution erklärte die Göttin Vernunft zum höchsten Wesen des Menschen. Marx setzt dagegen: Der Mensch ist das höchste Wesen für den Menschen, also die Emanzipation des Menschen.

Im Vorwort von »Zur Kritik der Politischen Ökonomie« von 1859 zeichnet er die weiteren Schritte ausgehend von dem Artikel von 1844 nach: »Meine Untersuchung mündete in dem Ergebnis, dass Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen sind noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel, nach dem Vorgang der Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts, unter dem Namen ›bürgerliche Gesellschaft‹ zusammenfasst, dass aber die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei.«⁵ Entscheidend ist hier die Feststellung, dass die »Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei«.

Die These im Aufsatz von 1844, dass »der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist«, führt Marx also zur Erkenntnis, dass die »Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei«, beide Thesen implizieren sich daher gegenseitig. Da der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist, ist die bürgerlichen Gesellschaft nur zu verstehen, wenn ihre Anatomie in der politischen Ökonomie dechiffriert wird. Man kann nicht das eine haben ohne das andere.

Im »Manifest der Kommunistischen Partei« sprechen Marx und Engels 1848 von einer zukünftigen Assoziation, in der die »freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist«.⁶ Aber dies ändert nicht den Inhalt der These. Zu sagen, dass »die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist«, ist ganz dasselbe, wie zu sagen, dass der »Mensch das höchste Wesen für den Menschen« ist und damit die »Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei«.

Das höchste Wesen

Man sieht also, dass für Marx der Artikel von 1844 die Grundlage ist, von der aus alle seine weiteren Studien und Theorien verstanden werden müssen. Er sagt dies 15 Jahre nach der Veröffentlichung dieses Artikels, nachdem er bereits die »Grundrisse« und 1859 das Buch, in dessen Vorwort er diese Bedeutung des Artikels von 1844 erklärt, geschrieben hat – beides Vorarbeiten für die Ausarbeitung seines Hauptwerkes »Das Kapital«. Wenn man es mit den Worten von Althusser ausdrücken will: Was Marx in seinem Artikel von 1844 entwickelt hat, ist gerade sein »epistemologischer Bruch«, den Althusser allerdings nicht einmal erwähnt und den er möglicherweise nicht einmal bemerkt hat. Althusser spricht von einem epistemologischen Bruch bei Marx, der sich angeblich sehr viel später ergab. Artikel wie den von Marx aus dem Jahre 1844 über den Menschen als höchstes Wesen für den Menschen hält er für vormarxistisch oder nichtmarxistisch. Damit erklärt Althusser ein Denken von Marx für nichtmarxistisch, das dieser selbst im Vorwort von »Zur Kritik der Politischen Ökonomie« aus dem Jahre 1859 als Ausgangspunkt aller seiner späteren Theorien hervorhebt. Denn laut diesem Vorwort von 1859 führte der Aufsatz von 1844 zum »epistemologischen Bruch«, der notwendig war. Althusser hätte sich zumindest hiermit auseinandersetzen müssen, denn wenn jemand beurteilen kann, ob der frühe Aufsatz von 1844 wirklich »marxistisch« ist oder nicht, ist es ja wohl Marx selbst.

Marx hatte den Tag, den er als Ergebnis dieses neuen Denkansatzes erwartete, den deutschen Auferstehungstag genannt, der durch das Schmettern des gallischen Hahns verkündet wird. Auch dies schreibt er 1844 im letzten Satz des Artikels der Einleitung zur »Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie«.⁷ Diese Grundgedanken lässt er im Jahre 1859 wiederaufleben und führt sie weiter bis an sein Lebensende, auch wenn er häufig den Ton der Sprache verändert. Jedenfalls vertritt er nie Positionen, die den Positionen des Aufsatzes von 1844 widersprechen könnten, weil sie das Zentrum seines Denkens waren: Der Mensch ist das höchste Wesen für den Menschen – also das, was er 1844 seinen kategorischen Imperativ nennt.

Der Neoliberalismus ist mit der extremistischen Form des Kapitalismus, die es bisher in der Geschichte so noch nie gab, das gerade Gegenteil. Er geht einher mit der Zurückdrängung bzw. gar Abschaffung alles Menschlichen. Wenn die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt »Die Demokratie muss marktkonform sein«, dann drückt das nichts anderes aus. Denn damit wird faktisch gesagt: Nicht der Mensch ist das höchste Wesen für den Menschen, sondern das höchste Wesen für den Menschen ist der Markt.

Es ist daher verständlich, dass gerade heute die entsprechenden marxschen Formulierungen über die moderne Gesellschaft uns wieder bewusst werden müssen: Der Mensch ist das höchste Wesen für den Menschen, nicht der Markt, nicht das Geld oder das Kapital. Es ist dieser Mensch als höchstes Wesen für den Menschen, der bei Marx in den Humanismus der Praxis einmündet und der nur dann den Menschen als höchstes Wesen für den Menschen annimmt, wenn er in diesen Humanismus der Praxis einmündet.

Thesen Althussers

Was Marx im Jahre 1859 geschrieben hatte, klingt so, als ob dieser bereits Althusser hätte lesen können, um ihm zu antworten. Denn Marx hatte in seinem Prolog von 1859 bereits in weiser Voraussicht so argumentiert, dass eine Dogmatisierung seines Denkens aus den kritischen Schriften wie von 1844 ausgeschlossen sein sollte und seine späteren Arbeiten eine Weiterentwicklung der damaligen Gedanken – z. B. dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist – darstellten. Später – so jedenfalls die Darstellung seines Freundes Friedrich Engels in einem Brief an Marx’ Schwiegersohn Paul Lafargue – kleidete er diese Haltung ironisch in die Worte: »Alles, was ich weiß, ist, dass ich kein Marxist bin.«⁸

Louis Althusser vertritt die gegenteilige Meinung, die noch immer weit verbreitet ist. Aus diesem Grunde will ich auf einige Thesen Althussers zu sprechen kommen. Ich beziehe mich bei der Auswahl auf Marta Harnecker, eine hervorragende Kennerin des Althusserschen Denkens, das sie nach ihrem Studium in Paris in Lateinamerika in ihrem bekannten und interessanten Buch »Los Conceptos elementales del Materialismo histórico« (Die elementaren Begriffe des historischen Materialismus, 1969) vorgestellt hat. Sie hat wesentlich die Kenntnis über Althusser in Lateinamerika geprägt, dessen Positionen sie dort nicht nur bekannt machte, sondern auch selbst vertrat.

Marta Harnecker sagte über das Verhältnis von Marx und Ludwig Feuerbach in der Sicht von Althusser: »In einem bestimmten Moment übernahm Marx die Positionen Feuerbachs. Eine kritische Lektüre, wie Althusser sie macht, als er eine Übersetzung ins Französische eines Textes von Feuerbach herausgab, zeigt, dass viele der Zitate, die viele humanistische Marxisten zitierten, als ob es Texte von Marx wären, nicht mehr waren als Kopien von Textteilen, die Marx für seinen persönlichen Gebrauch schrieb. (...) Das ursprüngliche Denken von Marx ergibt sich erst in einem Moment seiner intellektuellen Entwicklung, in dem er mit der Problematik von Hegel und Feuerbach bricht, mit der er sich vorher identifiziert hatte und in der sich seine Jugendschriften bewegten.« Denn laut Althusser gilt: »Eine neue Problematik bedeutet immer neue Begriffe, die im Fall von Marx Produktionsweise, Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse, Mehrwert usw.« sind.⁹

Leider liefert Marta Harnecker keine Beispiele für diese Behauptungen. Ich werde daher selbst Beispiele bringen, die meiner Ansicht nach zeigen, dass diese Behauptung so nicht stimmt. Zunächst sei ein Beispiel angeführt, in dem Feuerbach durchaus bestimmte Begriffe benutzt, die dann auch Marx heranzieht: »Ist das Wesen des Menschen das höchste Wesen des Menschen, so muss auch praktisch das höchste und erste Gesetz die Liebe des Menschen zum Menschen sein.«¹⁰ Es fällt sofort die Ähnlichkeit dieses Zitats von Feuerbach mit dem Zitat von Marx auf, das auch vom höchsten Wesen für den Menschen spricht.

Beide Zitate bestehen aus einem einzigen Satz, der zwei Teile hat. Der erste Teil spricht über den Menschen als höchstes Wesen für den Menschen. Dieser erste Teil ist praktisch in beiden Zitaten gleich. Die marxsche Ausdrucksform ist lediglich direkter als die von Feuerbach. Der zweite Teil aber ist in beiden Zitaten außerordentlich unterschiedlich. Während für Feuerbach die Konsequenz des ersten Teils das erste Gesetz »die Liebe des Menschen zum Menschen« ist, teilt Marx zwar diese Meinung durchaus, aber er besteht darauf, dass die Konsequenz der kategorische Imperativ ist, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist«. Diese Konkretion geht sehr deutlich über das hinaus, was Feuerbach ausdrückt. Beide drücken dasselbe aus, jedoch auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Nur Marx formuliert einen Humanismus der Praxis.

Marx spricht von einer Praxis des Handelns, von einer Veränderung des Verhältnisses zur Welt. Feuerbach hingegen wendet sich an die Gefühlswelt, ohne jede Konkretion von Aktionen. Die Welt von Feuerbach ist eine Welt wie etwa die von Schiller mit seiner Hymne »An die Freude« und der 9. Symphonie von Beethoven – eine romantische Welt, die nur sehr indirekt mit irgendeiner Praxis verknüpft werden kann, aber direkt keine Praxis ausdrückt. Es handelt sich um die Zeichnung einer schönen Welt. Es geht um die Herzensöffnung und darum, die innere Verbindung mit den Menschen dieser Erde und in der Konsequenz alle Menschen als Brüder und Schwestern zu betrachten. Marx hingegen sagt sehr klar, dass er darüber hinausgehen will zu einer anderen, menschlicheren Welt. Daher definiert er eine Praxis. In seinen »Thesen über Feuerbach«, die er ein Jahr später (1845) schreibt, drückt er dies so aus: »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt darauf an, sie zu verändern.«¹¹ Dies ist ein Humanismus der Praxis, der von Feuerbach nicht geteilt wird, und für Marx die Formulierung eines Standpunkts bedeutet, den er weiterentwickelt und nicht wieder verlässt.

Dieser eigene Standpunkt wird von Althusser nicht wahrgenommen, indem Marx fälschlicherweise mit der Position von Feuerbach identifiziert wird. Dass der Bruch mit seinem vorherigen Denken bereits 1844 von Marx vorgenommen wird, gerät in Vergessenheit.

Marx und Hegel

Da ein ähnliches Vorurteil auch gegenüber dem angeblichen Hegelianismus von Marx auftaucht, möchte ich auch hierzu eine Einschätzung abgeben. Ich beginne aufs neue mit einem entsprechenden Kommentar von Marta Harnecker. Sie sagt über ein Gespräch, das sie als Studentin mit Althusser hatte: »Er empfahl mir, direkt Marx zu lesen, und zwar mit dem Kapital zu beginnen und nicht von den Kapiteln am Anfang auszugehen, sondern von dem Kapitel über den Mehrwert, denn in den ersten Kapiteln habe Marx – wie er (Althusser) meinte – mit der hegelschen Dialektik kokettiert.«¹²

Es ist zu klären, wo Marx mit seiner Dialektik eigentlich ansetzt und wie er der Dialektik Hegels begegnet. Sehr früh sagt er ja schon, dass Hegel auf dem Kopf steht und daher auf die Füße gestellt werden muss. Ich werde im Folgenden einige Stellen von Marx zitieren, mit deren Hilfe man aufzeigen kann, was eigentlich der Kern der marxschen Dialektik ist: »Den letzteren (Warenproduzenten) erscheinen daher die gesellschaftlichen Beziehungen als das, was sie sind, d. h. nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse von Sachen.«¹³ Hiernach erscheinen den Warenbesitzern ihre Beziehungen untereinander als »sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse von Sachen«. Sie scheinen dies zu sein, und in diesem Sinne sind sie es auch. Tatsächlich handelt es sich um eine bestimmte Weise, die soziale Welt zu sehen. Es ist die Weise des Beobachters, der sie ansieht, und der das, was er sieht, für das ansieht, was es ist.

Nach Marx aber ergibt sich eine andere Weise, diese Warenbeziehungen zu sehen, die darin besteht, dass man nicht nur Beobachter ist, sondern eben gerade auch eine innerhalb dieser Warenbeziehungen lebende Person, die erlebt, was die Warenbeziehungen nicht sind. Er erlebt, was sie nicht sind, nämlich »unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten selbst«. Dies ergibt dann die marxsche Form, die Wirklichkeit zu sehen: Das, was nicht ist, ist Teil dieser Wirklichkeit, die man sieht und erlebt, und das Verhältnis zur Wirklichkeit kann nur dann ein wirkliches Verhältnis sein, wenn es immer wieder zeigt, was sie nicht ist.

Dies, was nicht ist, ist das Abwesende. Aber diese Abwesenheit, die das, was für den Beobachter ausschließlich anwesend ist und daher das Wirkliche zu sein scheint, durchdringt, ist durchaus eine Anwesenheit, aber eine Anwesenheit, die als Abwesenheit anwesend ist. Sie kann sogar schreien, und der Mensch, der diese Abwesenheit erleidet, kann in diesen Schrei einstimmen. Dies ist das Zentrum dessen, was Marx als Klassensituation erkennt: Eine herrschende Klasse, die diese Abwesenheit leugnet und damit ihren Klassenkampf von oben legitimiert, und eine beherrschte und unterdrückte Klasse, die diesen Klassenkampf erleidet und dann gegen ihn aufsteht mit einem Klassenkampf von unten im Namen dessen, was nicht ist, und in einem bestimmten Grade das ist, das noch nicht ist.

1 Marx: Zur Kritik der Politischen Ökonomie. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke (MEW), Band 13, S. 7 f.

2 Ebd., S. 8

3 Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. In: MEW 1, S. 385

4 Ebd., S. 391

5 Marx: Kritik der Politischen Ökonomie. In: MEW 13, S. 8

6 Marx/Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW 4, S. 482

7 Vgl. Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. In: MEW 1, S. 391

8 Friedrich Engels an Paul Lafargue, Folkestone, 27.8.1890. In: MEW 37, S. 450. Engels scheint sich auf die 1870er Jahre zu beziehen

9 Marta Harnecker: El legado de Louis Althusser al marxismo. 25.2.2016. Online unter www.rebelion.org (zuletzt aufgerufen am 8.3.2020)

10 Ludwig Feuerbach: Gesammelte Werke, Band 5: Das Wesen des Christentums. Berlin 1956, S. 508

11 Karl Marx: Thesen über Feuerbach, MEW 3, S. 7

12 Harnecker: El legado de Louis Althusser al marxismo

13 Marx: Das Kapital, MEW 23, S. 87