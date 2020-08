Hohelied auf die Solidarität

Gemeinfrei Ein Ausschnitt aus Diego Riveras Wandgemälde »Geschichte Mexikos« am Nationalpalast in Mexiko-Stadt

Heimweh, die Sehnsucht nach ihrer Geburtsstadt Mainz, dem geliebten Rheinland, vor allem aber der Wille, ja geradezu die Notwendigkeit, wieder dort zu leben, wo die Sprache gesprochen wird, in der sie schreibt – das alles verstärkt sich in Anna Seghers bei Ende des Krieges, als eine Rückkehr aus Mexiko möglich wird. Auch wollte sie, die Kommunistin, beim Aufbau des sozialistischen Deutschland das Ihre leisten. Und doch wurde es ein schwerer Abschied, das Land ihrer Zuflucht war ihr zur zweiten Heimat geworden – eben das nacherlebbar zu machen, hatte sich Monika Melchert mit ihrer biographischen Studie »Im Schutz von Adler und Schlange. Anna Seghers im mexikanischen Exil« vorgenommen.

Die schönsten Passagen dieses Buches beschwören Diego Riveras Wandbilder herauf – sie sprühen vor Leben, kommen den Menschen Mexikos sehr nah, entführen in eine Welt von Farben und Düften, lassen die verschiedensten Stimmen und Sprachen hören, viel Lachen und Gesang. Was Anna Seghers in ihren glücklichsten mexikanischen Stunden empfand, empfinden beim Lesen auch wir: im Volk aufgehen, in der Landschaft sein, bei den Töpfern auf dem Markt das wirkliche Blau sehen und von den saftigen Früchten in den Körben der Frauen kosten, nicht zuletzt auch von dem, was sie über dem Feuer zubereiten. Ungebunden sein und zugleich auch dazugehören …

Monika Melcherts Buch wird hier zum Abenteuer, zu einem Hohelied auf die Gemeinsamkeit. Wir sind in Mexiko; wie Anna Seghers, Bodo Uhse, Ludwig Renn, Egon Erwin Kisch, Steffie Spira und Lenka Reinerová haben auch wir – für die kurze Dauer einer Lektüre – dank der Hilfe einer linken Regierung in ­Mexiko Schutz vor den Nazis gefunden. Und wir begegnen Tina Modotti, der italienischen Fotografin, die unvergessliche Bilder vom mexikanischen Leben schuf, und werden Anna Seghers’ Abschiedsworte in uns aufnehmen, die sie nach dem jähen, unaufgeklärten Tod der Fotografin schrieb: Ja, wenn die Stummen sprechen werden, ja, wenn die Blinden sehen werden, ja, wenn die Letzten die Ersten sind, ja, wenn unsere Toten auferstehen, wird Tina – ihr kleiner, schweigsamer und treuer Schatten – von ihrem Volk jubelnd begrüßt werden.

Kann man dem Angedenken einer Toten eindringlicher gerecht werden? Und es trifft uns ins Herz, wenn wir lesen, wie Anna Seghers auf einer Straße von Mexiko-Stadt von einem Laster erfasst wird, sie bewusstlos auf dem Pflaster liegenbleibt – war es ein Attentat, war es ein Unfall? Und wird sie überleben? Wird sie den Erfolg ihres soeben erschienenen Romans »Das siebte Kreuz« auskosten können? Und wieder gestaltet sich »Im Schutz von Adler und Schlange« zu einem Hohelied auf die Solidarität: Wir lesen, wie die Freundinnen, die Genossinnen rund um die Uhr an Anna Seghers’ Krankenbett wachen, und erfahren erleichtert, wie sie sich zurück ins Leben kämpft, zurück zum Schreiben, wie sie die Erzählung »Die Toten bleiben jung« zu formen beginnt und auch vollendet. Jetzt endlich werden wir bei den Abbildungen im Buch verweilen können, bei dem anrührenden Foto von Anna Seghers nach dem Unfall im Arm ihrer Tochter Ruth, dem innigen Bild von ihr mit ihrem Sohn Pierre, und wie sie gegen Ende der Emigration endlich wieder strahlt. Mag uns bis dahin nur Monika Melcherts Text gefesselt haben, so tun es nun auch die Fotos … Und sicher ist, dass die über Anna Seghers in der Vergangenheit verfassten Bücher dieses Buch nicht entbehrlich machen – ihr »Im Schutz von Adler und Schlange« ist eine Bereicherung.