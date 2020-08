Flüchtiges Kapital einfangen

Sergei Chirikov/REUTERS Jeder will seine Schäfchen ins Trockene bringen: Zyperns Präsident Nicos Anastasiades (l.) und Russlands Staatschef Wladimir Putin (Moskau, 24.10.2017)

Russland hat angekündigt, das seit 20 Jahren geltende Doppelbesteuerungsabkommen mit Zypern aufzukündigen. Gespräche mit der zypriotischen Seite über eine Anpassung der örtlichen Sätze der Kapitalertragssteuern an das russische Niveau seien ergebnislos verlaufen, sagte der russische Vizefinanzminister Alexej Sasanow am Montag. Damit soll einer der beliebtesten Standorte für russische Offshoreinvestitionen seine Attraktivität für russisches Fluchtkapital verlieren. Ähnliche Pläne hatte das Ministerium im Juni auch gegenüber Malta angekündigt.

Zypern erhebt auf Kapitalerträge maximal zehn Prozent Steuern, Einnahmen aus Kreditzinsen sind sogar völlig steuerfrei. Es lag also aus Sicht eines russischen Kapitalisten nahe, in Zypern eine Holding oder Muttergesellschaft zu gründen, die zum Beispiel Kredite an ihre Tochterfirmen in Russland vergeben oder Lizenzgebühren für fragwürdige Leistungen, etwa die Erlaubnis zur Nutzung eines Markennamens, fordern. Das in Russland tätige Unternehmen kann diese Kosten von der örtlichen Steuer absetzen, das zypriotische kassiert sie steuerfrei oder für symbolische Sätze. Dabei sind die Steuern auf Kapitalerträge in Russland auch nicht hoch: Sie betragen im Regelfall 15 Prozent, der Höchstsatz liegt bei 20 Prozent.

Im Zuge dieser Steuervermeidungsstrategie haben russische Unternehmen Zypern zu ihrem beliebtesten Auslandsstandort gemacht: Nach Angaben der russischen Zentralbank gingen 2019 zwei Drittel der Auslandsinvestitionen russischer Unternehmen auf die Insel im östlichen Mittelmeer. Allein 2019 sind nach Angaben der Zentralbank umgerechnet 27 Milliarden US-Dollar auf zypriotische Konten geflossen. Neben den niedrigen Steuern wissen russische Investoren in Zypern auch das am britischen Vorbild orientierte Wirtschaftsrecht und die Mitgliedschaft des Landes in EU und Euro-Gruppe zu schätzen. Lange Zeit – bevor die EU-Kommission hiergegen vorgegangen ist – konnten Angehörige von Drittstaaten in Zypern für Investitionen im Umfang eines Ferienhauses auch gleich noch die Staatsbürgerschaft für sich und ihre Familie bekommen. Prominente Sekundärzyprioten sind die Oligarchen Oleg Deripaska aus Russland und Igor Kolomojskij aus der Ukraine.

Zypern gilt dabei aus russischer Sicht nicht als eigentliche Steueroase. Vielmehr dienen seine Banken nach Darstellung des russischen Finanzministeriums eher als Transitstation, über die russisches Fluchtkapital dann in die eigentlichen schwarzen Löcher des Weltfinanzmarkts weitergeleitet wird: Bahamas, Seychellen, Britische Jungferninseln und dergleichen. Zypern ist nicht das einzige EU-Land, das sein Sozialprodukt auf diese Weise aufpäppelt. Die Niederlande und natürlich Luxemburg leisten ihm dabei Gesellschaft.

Offiziell verfolgt Russland mit der Aufkündigung des Steuerabkommens mit Zypern ein hehres Ziel: Es sollen Mittel für die Bekämpfung des Coronavirus und für die Auszahlung von Sozialleistungen an Familien und Arbeitslose beschafft werden. Im Kleingedruckten sieht das Bild etwas anders aus, denn es geht Russland auch darum, seinen eigenen Sonderwirtschaftszonen in der Konkurrenz zu den ausländischen zu mehr Attraktivität zu verhelfen. Solche Zonen wurden seit 2018 in Wladiwostok und im Gebiet Kaliningrad ausgerufen – explizit mit dem Ziel, russisches Fluchtkapital in die »Heimat« zurückzuholen. Bisher blieb der Erfolg dieses Versuchs aber offenbar überschaubar. So rühmte sich die Sonderwirtschaftszone in Kaliningrad letztes Jahr, dass dort 30 Gesellschaften tätig seien.

Das Problem ist, dass Russland seine Kapitalflüchtlinge nicht zwingen kann, ihr Geld aus dem Ausland zurückzubringen. Je mehr es die eigenen Steuern erhöhen würde, desto stärker würde der Anreiz für die Unternehmen, erst recht in solche internationalen Strukturen zu investieren. Der einzige Hebel – der offenbar auch gegenüber Zypern angesetzt wird – ist die relative Bedeutung russischer Investitionen für die Zielländer. So betragen nach Angaben der russischen Zentralbank die russischen Gesamtinvestitionen in Zypern 190 Milliarden US-Dollar – das Achtfache des Sozialprodukts der Insel, auf der ja außer Finanzgeschäften und Tourismus wirtschaftlich nicht viel passiert.

An anderer Stelle hat Russland auf diesem Feld durchaus kleine Erfolge verzeichnet. Drei britische Steueroasen, die Inseln Man, Jersey und Guernsey, haben sich entschieden, entgegen der Forderung der Londoner Zentralregierung am Datenaustausch zwischen ihren Banken und den russischen Finanzbehörden festzuhalten. Auf diese Weise vermeiden diese notorischen Steueroasen, auf eine schwarze Liste des russischen Finanzministeriums zu geraten. Dort zu stehen, hat allerdings auch keine schlimmeren Folgen für Investoren: Russland hat – außer für Politiker, wo ein entsprechendes Verbot jetzt Verfassungsrang besitzt – alle Beschränkungen für den Besitz von Konten im Ausland im Januar gerade erst aufgehoben.