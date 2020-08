NRW: Verfassungsschutz soll Kinder überwachen

Düsseldorf. Die Regierungskommission »Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen« empfiehlt in ihrem Abschlussbericht die Beobachtung auch von unter 14jährigen durch den Verfassungsschutz, sofern diese unter »Salafismusverdacht« stehen. Das geht aus dem rund 150seitigen Papier hervor, das der Deutschen Presseagentur am Mittwoch vorlag. Den Bericht will der Kommissionsvorsitzende, Wolfgang Bosbach, mit Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) an diesem Donnerstag offiziell vorstellen. Die 16köpfige Kommission war von Laschet eingesetzt worden und 2018 erstmals zusammengetreten. (dpa/jW)