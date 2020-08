IG Metall: Entgeltanalyse online

Frankfurt am Main. Die jährliche Entgelterhebung der IG Metall kann jetzt erstmals im Internet abgerufen werden. Beschäftigte der Informationstechnologie- und Telekommunikationsbranche (ITK) können online vergleichen, wie hoch ihr Verdienst gegenüber anderen mit vergleichbaren Aufgaben ist.

Beschäftigte dieser Branche konnten im vergangenen Jahr durchschnittliche Einkommenszuwächse von 1,7 Prozent verzeichnen. Die Einkommen von Mitarbeitern in tarifgebundenen Betrieben sind im Jahresvergleich durchschnittlich um 6,8 Prozent gestiegen, während Beschäftigte in nicht tarifgebundenen Unternehmen lediglich ein Einkommensplus von 1,5 Prozent erhielten.

Christiane Benner, zweite Vorsitzende der IG Metall, sagte am vergangenen Donnerstag in einer Stellungnahme: »Die Ergebnisse der Befragung bestätigen, dass Beschäftigte in Unternehmen mit Tarifbindung besser bezahlt werden«. Weiter sagte sie: »Tarifverträge sind die Grundlage für bessere Arbeitsbedingungen insgesamt«. (jW)