Nicht mehr erpressbar sein

Peter Endig/dpa Die Forderung ist klar: Firmeneigentum muss in Gemeineigentum umgewandelt werden (Dresden, 16.2.2019)

Manche Menschen in dieser Gesellschaft können sich fast alles leisten. Viele aber kommen mit dem, was sie verdienen, kaum oder gar nicht aus. Doch warum ist das so und wie lässt sich das ändern?

Die Vermögensverteilung ist derart ungerecht geworden, dass eine kleine Anzahl von Menschen in dieser Welt über den Löwenanteil der Finanzen verfügt. Die Mehrheit der Menschen allerdings besitzt nicht einmal einen Bruchteil davon.

Viele Menschen erwirtschaften das Vermögen von einigen wenigen. Deren Geld jedoch liegt meist auf Konten bei den Banken rum, anstatt konstruktiv einen Nutzen zu bringen. Würde man jetzt einen Teil dieses Geldes dafür verwenden, die Kassen der Sozialversicherung, also Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, zu füllen, würden viele Menschen davon profitieren. Statt dessen werten die Reichen und Superreichen ihr Ego damit auf, kleine, spezielle Gruppen von Menschen mit besonderen sozialen Problemen zu unterstützen – ohne Frage eine gute Sache, doch das erreicht nicht die Masse.

Wie kommt man jetzt an dieses Geld heran? Besteuerung wäre eine Möglichkeit. Meist jedoch verschwindet es auf Schwarzkonten irgendwo in der Welt. Ersinnen wir mal eine globale Verteilung, einhergehend mit einer globalen Kontrolle des Geldes. Wer könnte daran beteiligt sein und wie könnte so etwas funktionieren? Die Banken wären, einen Teil ihres Vermögens den finanziell Benachteiligten zugute kommen zu lassen. Das gilt insbesondere für Vermögen, das sich ohne Zutun vermehrt.

Regeln könnten das Gesetze, der Rest geschieht hoffentlich durch Umdenken – der zentrale Begriff für diesen Wandel in bezug auf eine gerechte Verteilung von Vermögen zur Finanzierung von Leib und Leben. Wie kann nun dieses Umdenken ausgelöst werden? Von allen Seiten muss Druck aufgebaut werden. Gewerkschaften, die »Zivilgesellschaft« und die Gesellschaft an sich sind hier ebenso gefordert wie die Politik. Besonders die Gewerkschaften bilden mit ihrer Masse von der Basis her den größten Anteil der Protestbewegung hin zu einer gerechten Verteilung von Vermögen. In diesem Zusammenhang müssten die Gewerkschaften sich in die Politik einmischen und mit ihrer Meinung und ihren Forderungen von der Basis aus Partei ergreifen. Sie haben zwar längst die Umverteilung in ihrer Position verankert, doch das geht nicht weit genug.

Es gibt aber noch einen anderen Aspekt in dieser Diskussion: Finanzielle Ungleichheit macht nämlich auch vor Gesundheit nicht halt. Wir erleben das fast täglich bei Arztbesuchen, wo zwischen privat und gesetzlich Versicherten unterschieden wird. Auch hier muss Gleichbehandlung hergestellt werden. Es gilt die Regel: Wer Geld hat, erhält die bessere Gesundheitsversorgung. Eine Abkopplung von der Profitseite kann die Parität in diesem Zusammenhang wiederherstellen. Das gesamte Gesundheitssystem darf nicht auf Profitbasis wirtschaften. Die »Zweiklassengesellschaft« in der Medizin verstößt ohnehin gegen den Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz.

Wie steuert man nun dem Trend entgegen, dass die soziale Schere immer weiter auseinandergeht? Wichtig ist dabei eines: die Möglichkeit der Kapitalbildung. Kann in der Masse der Bevölkerung kein Kapital aufgebaut werden, kann keine nachhaltige Kaufkraft im volkswirtschaftlichen Sinne entstehen. Der Binnenmarkt würde weiter geschwächt. Bei einem Einbruch der Exporte gerade in Deutschland würde das verheerende Folgen für die Wirtschaft haben. Die derzeitige Mikrozinspolitik der EZB hat katastrophale Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Kapital sorgt auch dafür, dass ein Abrutschen in die Altersarmut erschwert wird.

Es braucht also Einkommen, von dem man leben kann. Auch im Alter. Deshalb meine Forderung: »Macht aus Tarifverträgen Gesetze!« Es müsste eine gesetzliche Lohnerhöhung für alle Branchen geben, die mindestens die Höhe der aktuellen Inflationsrate beträgt. Ich gehe hier noch weiter: Die Arbeitenden sollten das Sagen haben. Firmeneigentum sollte in Gemeineigentum umgewandelt werden! Somit würde eine Firma den Beschäftigten gehören. Dann könnte die Belegschaft selbst über die Produktionsmittel verfügen und auch selbst entscheiden, was wie produziert wird. Damit wäre auch der »bezahlte Sklavenstatus« beendet und somit kein Beschäftigter mehr erpressbar.