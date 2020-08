Krisenfahrt auf Schienen

imago images/Ralph Peters Leere Bahnsteige: Die Coronakrise ist nur ein Grund für das Milliardenloch bei der DB

Die Zahlen sind eindeutig: Der Umsatz ist eingebrochen, zum Jahresende droht der Deutschen Bahn AG ein Rekordverlust. Konkret: Das dicke Minus dürfte sich bis zum Abschluss des laufendes Geschäftsjahres auf bis zu 3,5 Milliarden Euro vor Zinsen und Steuern (Ebit) belaufen, rechnete DB-Vorstandschef Richard Lutz am Donnerstag bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz vor.

Insgesamt schätzt die Bahn die Kosten der Coronakrise auf acht bis zehn Milliarden Euro. Die Konzernschulden sind bereits auf 27,5 Milliarden Euro gestiegen, 27 Milliarden peilt Finanzchef Levin Holle zum Jahresende an. Um diese Lücke zu schließen, hatte der Bund eine Eigenkapitalerhöhung von fünf Milliarden Euro beschlossen sowie die Anhebung der Schuldengrenze bei der Bahn auf 30 Milliarden Euro. So oder so: Die DB-AG fährt in die größte Finanzkrise seit dem Ende der Bundesbahn 1994.

Als düster bezeichnete die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) die Zukunft des Bahnunternehmens in einer Mitteilung vom vergangenen Freitag. Die coronabedingten Einnahmeverluste machen laut GDL-Chef Claus Weselsky »nicht einmal die Hälfte des Milliardendefizits aus«. Corona würde indes den Druck deutlich erhöhen, »die DB endlich umfassend zu reformieren.« Und ohne einen konzerninternen Umbau werde es weder einen »fairen Wettbewerb auf der Schiene« noch eine Verlagerung des Verkehrs auf Züge geben. Diese sei jedoch klimapolitisch unverzichtbar.

Damit nicht genug, Weselsky betonte: »Eisenbahn in Deutschland ist das Herzstück des DB-Konzerns«. Darauf müsse der Fokus gerichtet werden. Kostentreiber seien die diversen ausländischen Beteiligungen der DB, davon soll es rund 700 geben, so die GDL. Beispiel: Durch hohe Abschreibungen bei der britischen DB-Tochter Arriva »werde aktuell massiv Geld verbrannt«, wurde Weselsky zitiert. Nachdem kein Käufer für Arriva gefunden worden war, sollte ein Börsengang die Lösung sein. Doch der wurde bereits mehrmals verschoben.

Nur: Welches »Krisenkonzept« könnte funktionieren? GDL und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) liegen da weit auseinander. Streitpunkt ist das »Bündnis für unsere Bahn«. Der Bund als Eigentümer der Deutschen Bahn, die DB AG selbst, die EVG und der Konzernbetriebsrat hatten das Papier Ende Mai unterzeichnet. Die GDL hingegen nicht.

Die EVG steht weiterhin zu ihrer Unterschrift. Ihr designierter Vorsitzender Klaus-Dieter Hommel teilte am vergangenen Mittwoch mit: »Angesichts der roten Zahlen, die in der Halbjahresbilanz ausgewiesen sind, war es die richtige Entscheidung, dieses Bündnis zu initiieren«. Damit sei es der EVG gelungen, die bestehenden Beschäftigungsbedingungen zu erhalten und das Unternehmen auf Zusagen zu verpflichten. Jetzt werde es darauf ankommen, in Tarifverhandlungen dafür zu sorgen, dass sich die augenblickliche Situation nicht nachteilig auf die Beschäftigten auswirke. »Das gilt sowohl für die DB AG und den Busbereich wie auch für die Eisenbahnverkehrsunternehmen im Schienenregionalverkehr«, erklärte Hommel. Zugleich forderte er den Bund als Eigentümer auf, die sich aus dem Bündnispapier ergebenden Konsequenzen zu ziehen: Investitionen und Neueinstellungen.

Die GDL interpretiert das Dokument anders. Weselsky stört sich an dem Passus, wonach die Bahn Personalkosten in Höhe von zwei Milliarden Euro kürzen soll. »Mit uns wird beim Zugpersonal nicht gespart. Unsere Kolleginnen und Kollegen halten nicht nur in Coronazeiten oft unter widrigen Umständen den Zugverkehr rund um die Uhr und zuverlässig am Laufen«, betonte Weselsky. Es gebe noch viele Stellschrauben, an denen gedreht werden müsse, um Entgelte zu erhöhen und Arbeitsbedingungen zu verbessern, so der GDL-Chef.