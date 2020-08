Bernd Thissen/dpa Es gibt hier nix zu sehen! Ein Mitarbeiter von Tönnies im Schlachthaus in Rheda-Wiedenbrück (2013)

Die Masseninfektionen mit dem Coronavirus bei Tönnies könnten einer breiten Öffentlichkeit deutlich gemacht haben, dass die deutsche Ernährungsindustrie neben Tierquälerei auch Raubbau an ihren Beschäftigten betreibt. Damit dies nicht in den auf Konsum konditionierten Verbraucherköpfen hängenbleibt, bieten sich Sendungen an, die das Thema beibehalten, den Fokus aber verschieben.

Beispiele der vergangenen Woche: In der Sendung »Die erzählte Recherche« vom Inforadio berichteten zwei RBB-Leute, wie sie bei Lebendtransporten von Schlachtvieh ins Ausland aufdeckten, dass diese Exporte den EU-Tierschutzstandards nicht genügen. Auch würden die Standards bei der Schlachtung außerhalb der EU oft missachtet. Der Fokus richtet sich also plötzlich auf Tierwohl im Ausland. Ein Happy-End konnte man in dem Beitrag auch vermelden, so hatte etwa Brandenburg Ende Juli die Abwicklung der betreffenden Exporte vorerst ausgesetzt.

Oder als sich am Freitag in der DLF-Sendung mit Hörerbeteiligung »Lebenszeit« zur Frage »Tofuburger oder Schnitzel?« ein Anrufer meldete, der sich über Ägypten und die Schlachtbedingungen dort aufregte. Die Expertenrunde sprach ihm Verständnis und Trost aus.

Eine Sci-Fi-Story wartet heute abend mit Marcy Kahans »Das Genauigkeitsprinzip oder Wer weiß wann« (WDR 2000; Teil 2/2 Di., 19 Uhr, WDR 3). Alle wissen 2099 wann sie sterben, aber ein Zwischenfall ändert daran für die vier Hauptfiguren etwas Grundlegendes.

Wenn es um die derzeitigen Restriktionen bei Klubs oder Bars geht, stehen diese Orte vor allem als Unternehmen im Licht der Öffentlichkeit, weniger als soziale Orte. Dazu empfiehlt sich der »Hopo-Express #104 – How to Make a Radio: Freiräume während der Pandemie« (Mi., 20 Uhr, FSK).

Um Wassertiere geht es in Hans Thills »Brot für die Fische« (DLF Kultur 2018; Mi., 22 Uhr, DLF Kultur) und Susanne Amatoseros »Fischerhaus Küche« (DLF Kultur 2018; Mi., 22.45 Uhr, DLF Kultur), um Ahnungslosigkeit als Chance einen Tag darauf in Nele Stuhlers »Keine Ahnung« (DLF Kultur 2020; Ursendung Do., 22 Uhr, DLF Kultur).

Elfriede Jelineks »Die Schutzbefohlenen« (BR/ORF 2014; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) widmet sich der Abschottung der EU gegen Flüchtende.

Authentische Kriminalfälle gibt es mit Alfred Döblins »Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord« (DRS 2007; Sa., 0 Uhr, DLF) sowie Susanne Ayoubs »Marie. Ein Fall« (ORF 2011; Sa., 21 Uhr, NDR Info). Um den berühmten Querido-Verlag kümmert sich Kerstin Kilanowskis »Fluchtpunkt Amsterdam – Eine lange Nacht über deutschsprachige Exilliteratur« (DLF Kultur/DLF 2020; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF), Fritz Meingasts »Die letzten Tage des Königs« (BR 1961; Sa., 15 Uhr, Bayern 2) und Klaus Manns »Vergittertes Fenster« (BR 2020; Ursendung So., 15 Uhr, Bayern 2) widmen sich Ludwig II.

Nicht verpassen: »Corax Antifa-Info« (Sa., 19.30 Uhr, FSK) und danach die Anrufersendung »Lignas Music Box: Tier« (Sa., 20 Uhr, FSK) sowie am nächsten Tag »Radiopraxis in Coronatimes« (So., 13 Uhr, FSK). Hörspiele kommen auch, mit Gert Hofmanns »Balzacs Pferd« (BR/NDR/SDR 1978; So., 17 Uhr, SR 2 Kulturradio) und »Angst« nach Stefan Zweig (DLF Kultur 2020; Ursendung So., 18.30 Uhr, DLF Kultur). Nick-Martin Sternitzkes »Symphonie des Grauens – Musik und Geräusch im Horrorfilm« (SWR 2018; So., 20 Uhr, DLF) und »AK Kritik der Wissenschaften – Über das Elend im Studentenmilieu« (Mo., 22 Uhr, FSK) bilden den Wochenabschluss und -beginn.