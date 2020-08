Unterricht auf Distanz

ens Büttner/dpa-Zentralbild Regelbetrieb sieht anders aus: Hannah aus der ersten Klasse am Tag ihrer Einschulung (Schwerin, 3.8.2020)

Gruppentrennung, Prüfung von Lernrückständen und Coronatests: Unter geringeren Auflagen als vor den Sommerferien hat am gestrigen Montag das neue Schuljahr in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Das Bildungsministerium des Landes will einen »täglichen verlässlichen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen« sicherstellen, erklärt es auf seiner Webseite. Homeschooling bleibt aber weiter möglich. Nichts geändert hat sich offenbar beim Schülerverkehr. »Volle Schulbusse, in denen die Maskenpflicht von niemandem durchgesetzt wird, erhöhen die Anzahl der undokumentierten Risikokontakte und damit das Infektionsrisiko für Lehrkräfte«, warnten die GEW-Landesvorsitzenden Annett Lindner und Maik Walm bereits in der vergangenen Woche.

So hätten das Land und die Kommunen nicht für mehr Busse inklusive Personal gesorgt, um die Fahrten zu dokumentieren. Jemand müsse durchsetzen, dass die Kinder und Jugendlichen die in diesen geltende »Maskenpflicht durchgehend einhalten«, forderten die Gewerkschafter. Überhaupt brauche man wegen der Coronaauflage mehr Kontrolleure im Bundesland. »Sie sollen nicht nur in Schulbussen, sondern zu Stoßzeiten auch in den Städten im öffentlichen Personennahverkehr eingesetzt werden.« Sie bekräftigten: »Der einzige Schutz, den Lehrkräfte nun haben, sind die Dokumentation aller Kontakte, die Einhaltung der Hygieneregeln und Gruppentrennung.«

So müssten auch bei »kleinen Anzeichen von Krankheiten alle verantwortungsbewusst zu Hause bleiben«, mahnten die GEW-Landeschefs. Eine schwierige Situation für Eltern: Viele mussten über Monate selbst eine Betreuung für ihre Kinder organisieren, um ihren Job nicht zu verlieren. Zusätzlich mussten Mütter und Väter ihren Nachwuchs zu Hause selbst beschulen. Die Gewerkschafter appellierten aber an sie: »Bei allem Verständnis für die Situation, in der sich Eltern in bezug auf die Betreuung ihrer Kinder befinden, brauchen wir dringend eine konsequente Haltung aller Beteiligten.« Sicherheit müsse ganz oben stehen, betonten Lindner und Walm. Daher seien sie froh, dass die Politik ihrer Forderung gefolgt sei: Auf Drängen der GEW ermögliche das Land fünf kostenlose Coronatests pro Person in Schulen bis zu den Oktoberferien.

Von einer Maskenpflicht für Kinder und Jugendliche in den Schulgebäuden sieht das Bildungsministerium – anders als in anderen Ländern wie etwa Hamburg, wo am Donnerstag der Unterricht beginnt – vorerst ab. Besondere Abstandsgebote gelten noch zwischen definierten Gruppen sowohl in den Gebäuden als auch auf den Schulhöfen. So sollen etwa Erst- bis Viertklässler unter sich bleiben, in den höheren Klassen jeweils zwei aufeinanderfolgende Jahrgangsstufen bis hin zu den Abiturienten. Berufsschulen sollen Gruppen mit maximal 400 Schülern bilden, die den Kontakt untereinander vermeiden müssen.

Dennoch müssen Lehrer strenge Hygieneauflagen beachten. Sie sollen etwa dafür sorgen, dass ihre Schützlinge »Begrüßungsrituale mit körperlicher Nähe, Umarmungen, Händeschütteln und direktem Hautkontakt (zum Beispiel Begrüßung mit Fäusten) unterlassen« oder »öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türgriffe und Treppengeländer möglichst nicht anfassen«. »Infektionsketten müssen jederzeit nachvollziehbar sein«, betont das Ministerium. Dafür sollen Lehrer die Zusammensetzung der definierten Gruppen täglich dokumentieren, um »die Quarantänisierung größerer Personengruppen« – also aller Schüler und Lehrer einer Schule bei einem Positivtest – zu vermeiden.

Zudem sollen die Lehrer den Lernstand ihrer Schüler überprüfen und dokumentieren. Das monatelange Homeschooling vor den Sommerferien dürfte insbesondere Kinder aus armen Familien mit mangelnder technischer Ausrüstung zurückgeworfen haben. Ein komplettes Ende des Fernunterrichts ist aber nicht in Sicht. Schulen können damit weiterhin den Präsenzunterricht teilweise ersetzen. Vorgeschrieben sind vier Unterrichtsstunden in der Schule. Wegen Platzmangels kann dieser auch zeitversetzt erfolgen.