Grundrecht unter Beschuss

Christian Mang/REUTERS Teilnehmer der Großdemonstration von Coronaleugnern am Sonnabend in Berlin

Die Großdemonstration von Gegnern der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie am Sonnabend in Berlin hat ein politisches Nachspiel. Debattiert wird allerdings weniger über Sinn oder Unsinn von Maskentragen und Abstandhalten, sondern über die Zahl der Teilnehmer sowie die Grenzen des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit. Zehntausende waren dem Aufruf der Stuttgarter Initiative »Querdenken 711« und der Berliner »Koordinationsstelle Demokratischer Widerstand« zum »Ende der Pandemie – Der Tag der Freiheit« gefolgt. Darunter befanden sich Impfgegner und Esoteriker sowie um ihre Existenz fürchtende Mittelständler und Freunde der derzeit brachliegenden Klubszene – aber auch Neonazis, Pegida-Anhänger und sogenannte Reichsbürger.

Während die von der Polizei angegebene Zahl von 20.000 Menschen auf der Abschlusskundgebung angesichts von Luftaufnahmen als zu niedrig erscheint, wird von Unterstützern der Demonstration die gänzlich unrealistische Zahl von 1,4 Millionen Teilnehmern verbreitet. Im Unterschied zur »Loveparade« früherer Jahre, die dabei als Referenz genannt wird, belegten die Coronaskeptiker jedoch gerade mal ein Teilstück der 3,5 Kilometer langen Straße des 17. Juni.

Überzeugt davon, dass es sich bei Corona um eine harmlose Grippe – wenn nicht gar um ein von US-Multimilliardär Bill Gates erdachtes »Fakevirus« zur Kontrolle der Bevölkerung mittels Zwangsimpfungen – handelt, hatten die Demonstranten weder Mund-Nasen-Masken getragen noch auf Abstand geachtet. Dieser massenhafte Verstoß gegen die Hygieneauflagen war dann der Grund für die vorzeitige Auflösung der Schlusskundgebung durch die Polizei.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) lobte gegenüber der Süddeutschen Zeitung vom Montag diese erst nach stundenlanger Demonstration durch einige Durchsagen und das Abdrehen des Stroms erfolgte Versammlungsauflösung als »konsequentes« Durchgreifen. Dagegen kritisierten SPD-Chefin Saskia Esken und Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Die Linke) sowie der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Niklas Schrader, ein ihrer Ansicht nach viel zu spätes Eingreifen der Polizei bei zu hoher Eingriffsschwelle.

Es wäre verhältnismäßig, solche Aufzüge »nur noch unter sehr viel strengeren Auflagen oder gar nicht mehr zu genehmigen«, so CDU-Innenexperte Armin Schuster, der gegenüber der Rheinischen Post Demonstrationen dieser Art gleich generell in Frage stellt. Wenn Demonstranten »selbst zum Hochrisiko werden, darf der Staat nicht tatenlos zusehen«, sprach sich Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) gegenüber Springers Welt für Einschränkungen von Demonstrationen »in absoluten Ausnahmefällen« aus. Eine Lanze für das Anliegen der Demonstranten brach derweil Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) im Bild-Talk. Der AfD-Kovorsitzende Tino Chrupalla erklärte gegenüber der ARD, er habe kein Fehlverhalten der Demonstranten erkennen können.

Die massenhafte Beteiligung an der Großdemonstration mache deutlich, dass es der Bundesregierung nicht in ausreichendem Maße gelungen sei, die Notwendigkeit der tief in Grundrechte eingreifenden Eindämmungsmaßnahmen gegenüber der Bevölkerung transparent und nachvollziehbar zu belegen, erklärte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, am Montag. Die Bundesregierung sei hier »in der Bringschuld«. Der Ruf nach Einschränkung der Versammlungsfreiheit gehe in die falsche Richtung. Denn nicht Großdemonstrationen, sondern miserable und menschenunwürdige Wohn- und Arbeitsverhältnisse hätten sich als die schlimmsten Hotspots für die Pandemie entpuppt, so Jelpke.

Hier gelte es primär, anzupacken und für eine dezentrale und saubere Unterbringung von Beschäftigten in der Fleischindustrie und Erntehelfern, finanzielle Krisenhilfen für die Ärmsten und bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte im kaputtgesparten Gesundheitswesen zu kämpfen. Derartige soziale Forderungen spielen bei den selbsternannten Coronarebellen, die keine Klassen sondern nur »Deutschland« kennen und abstrakt »Freiheit« fordern, allerdings keine Rolle.