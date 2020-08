Lukaschenkos Schaukelpolitik

Sergei Karpukhin/REUTERS Mit oder ohne Putin: Alexander Lukaschenko (l.) geht es zuvorderst um den Erhalt seiner Macht (Moskau, 3.3.2015)

Manchmal wiederholt sich die Geschichte doch, zumindest scheinbar. Im Sommer 2013 gelangte ein Memorandum des »orthodoxen Oligarchen« Konstantin Malofejew an den Kreml in die Öffentlichkeit, das die russische Politik gegenüber der Ukraine unter dem damaligen Präsidenten Wiktor Janukowitsch kritisierte. Janukowitsch sei ein unsicherer Kantonist, dem die erforderliche „Charakterstärke“ fehle und dem nicht zu trauen sei, weil er immer dem Meistbietenden zuneige; Russland habe im Vertrauen auf ihn über Jahre versäumt, sich in der Ukraine eine wirklich auf Moskau orientierte Kraft heranzuziehen.

In bezug auf Belarus sieht es ebenfalls so aus, als habe in Moskau jahrzehntelang diese »Sünde der Trägheit« geherrscht. Schließlich beteuerte Präsident Alexander Lukaschenko immer sein »brüderliches« Verhältnis zu Russland – und Moskau setzte auf die wirtschaftlichen »Sachzwänge«. Womöglich war das falsch. Genauso, dass die Regierung Russlands 22 Jahre lang geglaubt hat, die Eliten der Ukraine auch über vergünstigte Energiepreise an sich binden zu können, bezahlte man für die politische Loyalität seines letzten europäischen Verbündeten in Minsk mit ermäßigten Preisen für Öl und Gas. Und jetzt, wo Moskau sich diese Rabatte, an denen die Existenz der unabhängigen Republik Belarus im ökonomischen Sinne hängt, nicht mehr leisten kann oder will, stellt sich heraus, dass die Loyalität der Minsker Regierung eben eine gekaufte war. Lukaschenko kontert russischen Druck zugunsten einer »Vertiefung der Integration« mit immer lauteren Vorwürfen, Russland »erwürge« Belarus, und er sei der einzige, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Souveränität des Landes verteidigen könne.

Lukaschenkos Motive liegen auf der Hand: Auf innenpolitischer Ebene versucht er, der nationalistischen Opposition mit solchen Tönen den Wind aus den Segeln zu nehmen, auf internationaler ist er bestrebt, Belarus gegenüber dem Westen vom Image des »prorussischen Satelliten« zu befreien. Tatsächlich geht es ihm, nachdem sich mit dem Wechsel von Boris Jelzin zu Wladimir Putin seine Hoffnung, Präsident eines russisch-belarussischen Unionsstaates zu werden, zerschlagen hat, nur noch um eines: den Fortbestand seiner Macht, potentiell verlängert in Person seiner zwei Söhne, die beide auf Karrieren im Staatsdienst vorbereitet werden. Seit 2014, als er Minsk als Standort für die Verhandlungen zur Beendigung des Donbass-Konflikts anbot, versucht Lukaschenko, sich auch geopolitisch als Neutraler zu präsentieren. Bis heute hat er weder den Beitritt der Krim in die russische Föderation noch die von Russland unterstützten kaukasischen Kleinstaaten Südossetien und Abchasien anerkannt.

Ganz erfolglos war er damit nicht. Die EU hat ihre Sanktionen gegen Lukaschenko, die sie Anfang dieses Jahrhunderts wegen mutmaßlicher Wahlfälschungen und Repressionen gegen Oppositionelle verhängt hat, schrittweise einschlafen lassen. Und Anfang dieses Jahres bemühte sich US-Außenminister Michael Pompeo nach Minsk, bot Belarus US-amerikanische Öllieferungen an und tauschte mit dem Präsidenten Freundlichkeiten aus – bis hin zu der Aussage, die USA würden Belarus nicht nötigen, im Konflikt zwischen Washington und Moskau Partei zu ergreifen. Daran ist so viel wahr, dass Lukaschenkos Schaukelpolitik dem Westen einstweilen gelegen kommt: Sie schlägt eine Bresche in ein Bündnis, die später immer noch erweitert werden kann.

Aus der Berichterstattung russischer Medien über den aktuellen Wahlkampf um die Präsidentschaft, am 9. August soll abgestimmt werden, ist jedenfalls jeder Ton der Sympathie für den Amtsinhaber gewichen. Die mehr oder minder spontanen Protestkundgebungen in allen Teilen des Landes werden breit und mit Empathie gewürdigt. Die vielgelesene Zeitung Kommersant brachte am Sonntag ein ausführliches Interview mit der Chefredakteurin des liberalen Minsker Portals Belorusskij Partisan, Swetlana Kalinkina, zur Lage im Lande. Man scheint sich in Moskau auf die Möglichkeit vorzubereiten, dass der nächste Präsident entweder nicht mehr Lukaschenko heißen könnte – oder dass ein mit oder ohne Manipulationen wiedergewählter Lukaschenko so kompromittiert ist, dass der Kreml ihn politisch wieder in die Hand bekäme.

Derweilen verzeichnet die oppositionelle Kandidatin Swetlana Tichanowskaja Rekorde des Zuspruchs: Zu ihrer Wahlkampfkundgebung in Minsk am 30. Juli kamen nach Angaben russischer Medien bis zu 70.000 Menschen, und selbst in der Provinz fänden sich Tausende ein, um sie zu hören. Ihre Ankündigung, im Falle ihrer Wahl nur ein halbes Jahr amtieren zu wollen und Neuwahlen unter Beteiligung der »tatsächlichen Kandidaten«, also derjenigen, die von der Staatsmacht aus dem Rennen geworfen wurden, vorzubereiten, wird in Russland jedenfalls nicht als Zeichen ihrer Inkompetenz bewertet. Auch der an sich naheliegende Verdacht, dass es sich bei dieser »technischen Kandidatur« um einen gezielten Plan handeln könnte, erst Lukaschenko zu stürzen und dann über die eigentliche Zukunft des Landes abstimmen zu lassen, wird trotz der Neigung der russischen Presse zu Verschwörungsszenarien derzeit nicht debattiert. Schon dies fällt auf.