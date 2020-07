Lager Friedland: Kritik nach Coronaausbruch

Friedland. Nach einem Coronaausbruch unter Spätaussiedlern im Grenzdurchgangslager Friedland in Niedersachsen gibt es parteiübergreifende Kritik am Bundesinnenministerium. Wie die Welt am Sonntag berichtete, forderten die Bundestagsabgeordneten Jürgen Trittin (Grüne), Thomas Oppermann (SPD) und Konstantin Kuhle (FDP) in Briefen das Ministerium auf, die Praxis beim Zuzug zu ändern. Bereits Anfang Juli hatte der Göttinger Landrat Bernhard Reuter (SPD) mit einem Aufnahmestopp gedroht, sollten Bund und Land nicht helfen. (dpa/jW)