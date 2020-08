Luftfrachtgeschäft stützt Airlines

Frankfurt am Main. Die Lufthansa rechnet auch in einer fortdauernden Coronakrise mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach Luftfracht. Wichtigster Grund ist der nach wie vor gravierende Ausfall von Beilademöglichkeiten in Passagiermaschinen, sagte Lufthansa-Cargo-Chef Peter Gerber, wie die Nachrichtenagenturen dpa am Sonntag meldete. Auf absehbare Zeit werde daher die Gesamtkapazität deutlich unter Vorkrisenniveau bleiben. Es sei daher weiterhin mit einem deutlichen Nachfrageüberhang zu rechnen. (dpa/jW)