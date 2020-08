Freihandelsvertrag mit Vietnam in Kraft

Brüssel. Das Freihandelsabkommen der EU mit Vietnam ist am Sonnabend in Kraft getreten. Zölle auf EU-Exportwaren wie Arzneimittel, Chemikalien oder Maschinen fallen ab sofort weg, wie die EU-Kommission mitteilte. In den kommenden zehn Jahre sollen Lockerungen bei den Handelsbeschränkungen für weitere Waren folgen.

Vietnam ist wichtiges Produktionsland von Elektrogeräten und Textilien für den EU-Markt. Umgekehrt ist das 95-Millionen-Einwohner-Land ein wachsender Absatzmarkt für EU-Firmen. (AFP/jW)