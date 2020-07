US-Republikaner: Exbewerber für Präsidentenamt gestorben

Washington. Der frühere republikanische Präsidentschaftsbewerber Herman Cain ist infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Er wurde 74 Jahre alt. Der Sender Newsmax berichtete, Cain sei am 1. Juli in ein Krankenhaus im Raum Atlanta eingeliefert worden. Rund zehn Tage zuvor hatte er noch an einem Wahlkampfauftritt von Präsident Donald Trump in Oklahoma teilgenommen, bei der trotz Coronapandemie Tausende Zuschauer in einer geschlossenen Halle anwesend waren. 2012 hatte sich der Geschäftsmann erfolglos um die Kandidatur der Republikaner für die Präsidentenwahl beworben. (dpa/jW)