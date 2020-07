Kein Versprecher

Ron Przysucha/dpa Kommt vielleicht nicht mehr so oft zum Truppenbesuch nach Bayern: US-Außenminister Michael Pompeo am 7. November 2019 auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr

Wahlkampf oder neue Strategie? Die Kommentatoren der deutschsprachigen Medien waren sich am Donnerstag nicht einig über die Beweggründe Washingtons für den angekündigten Abzug von US-Truppen aus der Bundesrepublik. Ob es zu dem kommt, ist ohnehin offen, es gibt Absichten, keine Planung. Koalitionspolitiker reagierten gelassen, das Ziel ist unverändert, wie US-Verteidigungsminister Mark Esper am Mittwoch mit einem Versprecher erläuterte: Die NATO-Staaten sollten ihre Lasten besser aufteilen, »um Russland abzuschrecken und Frieden in Europa zu vermeiden«. Im heutigen Washington fällt so etwas nicht weiter auf.

Die Mehrheit der Beobachter tippt jedenfalls auf Symbolik im US-Wahlzirkus und die Weltsicht der Anhänger Trumps. Die ist ungefähr: Die USA mit ihren global verteilten etwa 800 Militärbasen schützen die Welt vor Kommunisten, Terroristen, Russen, Chinesen, Iranern usw., sie sind die einzige Friedensmacht und nur auf Frieden aus. Und das wird von den Beschützten schamlos ausgenutzt, zum Beispiel von der Bundesrepublik. Bereits im Präsidentschaftswahlkampf 2016 war Trumps Slogan »Du wirst bezahlen, Angela« nicht nur bei seinen Anhängern erfolgreich. Nun wird die Kanzlerin rhetorisch zur Kasse gebeten. Ob das Ganze nach dem 3. November noch aktuell bleibt, weiß vermutlich Trump selbst nicht.

Ist offenbar auch egal, die Bundesregierung inszeniert das Thema Militär und Krieg für die Öffentlichkeit schließlich ähnlich wie er. Deutsche Angriffskriege werden seit 1999 nur aus edlen Motiven geführt. Die Berliner Sprachregelungen erlauben »Landesverteidigung«, »humanitären Einsatz« und seit einiger Zeit etwas national betonten Heroismus in der Armeewerbung (»Mach, was wirklich zählt – dein Jahr für Deutschland«), aber nicht »Krieg«. Hässliche Worte wie »Tote«, »Rohstoffe«, »Einflusssphären« oder »Fluchtbewegungen« sind verpönt. Das bleibt nicht ohne Wirkung: Die Wählermehrheit spricht sich regelmäßig gegen Krieg aus, stimmt aber für die Parteien, die ihn führen, als gäbe es keinen.

Einige Beobachter vermuten hinter der Neuverteilung von GIs mehr als Stimmungsmache, nämlich langfristige Überlegungen. Es gehe um eine »größere strategische Neuorientierung«, meinte etwa die Neue Zürcher Zeitung am Donnerstag, »die sich schon vor Trump abgezeichnet hat und wenig mit Europa und dafür viel mit dem Ziel der Eindämmung Chinas im Indopazifik zu tun hat«. Wladimir Putin könne sich jedenfalls »entspannen«. Besonders überzeugend ist das nicht: Die US-Armee hat 1,3 Millionen Soldaten, 11.900 sollen neu verteilt werden. Richtig ist aber der Hinweis, dass es mehr um China gehen soll. Der verminderte »Schutz« hier könnte mit größerem dort kompensiert werden. Da ist die transatlantische Partnerschaft stabil. Die deutsche Kriegsmarine soll sich ja nun auch um den »Indopazifik« kümmern. »Frieden vermeiden« war kein Versprecher.