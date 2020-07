Angriff auf Pressefreiheit

Manu Fernandez/AP Photo/dpa Anwalt von Wikileaks-Gründer Julian Assange: Der Spanier Baltasar Garzón am Montag in Madrid

Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, soll von den Vereinigten Staaten »wie in einem Film« ausspioniert worden sein. Dies erklärte sein Anwalt, der ehemalige spanische Richter Baltasar Garzón am Montag vor der Audiencia Nacional, einem Sondergericht für besonders schwere Straftaten, in Madrid als Zeuge im Spionageprozess gegen die spanische Firma UC Global. Garzón, der die Verteidigung von Assange übernommen hat, gilt als berühmtester Jurist Spaniens. Das Unternehmen UC Global war zwischen 2015 und 2018 für die Sicherheit der ecuadorianischen Botschaft in London zuständig, als Assange dort politisches Asyl genoss. Ebenfalls vorgeladen waren unter anderem der frühere Konsul Ecuadors in London, Fidel Narváez, die Verlobte und Anwältin Assanges, Stella Morris, sowie Mitarbeiter der besagten Firma.

Bei der Anhörung vor Gericht seien ihm Videoaufnahmen zugänglich gemacht worden, in denen die Anwälte im Gespräch mit Assange zu sehen seien. Die heimlichen Aufnahmen in der Botschaft Ecuadors seien mutmaßlich von UC Global gemacht worden, das die Informationen an die USA weitergegeben habe, sagte Garzón. Die spanischen Ermittlungsergebnisse sollten der britischen Justiz zur Verfügung gestellt werden, betonte der Exrichter.

Im Juni hatte auch der frühere Präsident Ecuadors, Rafael Correa, gegen UC Global Strafanzeige gestellt, da die Firma auch ihn verfolgt und ausspioniert haben soll. So seien Aufnahmen von seinen Treffen mit Garzón angefertigt und die Telefone seiner Frau und seiner Tochter abgehört worden. Laut der von Assange eingereichten Beschwerde plazierte das spanische Unternehmen Mikrofone und Kameras in verschiedenen Teilen der Botschaft, sogar in der Damentoilette, wo der Australier wegen der vermuteten Spionage viele seiner Treffen organisierte. Auch an den Feuerlöschern hätten sich demnach Mikrofone befunden.

Die Verteidigung von Assange hofft, dass ihm der Spionageprozess in Spanien in dem von den USA angestrengten Auslieferungsverfahren helfen könne. Dort droht dem 49jährigen Journalisten eine 175jährige Haftstrafe, weil er mit Hilfe von Wikileaks seit 2010 mehr als 700.000 geheime Dokumente über die militärischen und diplomatischen Aktivitäten Washingtons im Irak, in Afghanistan und vielen anderen Ländern freigegeben hat, die US-Kriegsverbrechen belegen. Seit über einem Jahr wird er in London im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh festgehalten, nachdem der neue Präsident Ecuadors, Lénin Moreno, im April 2019 entschieden hatte, ihm kein weiteres Asyl mehr zu gewähren. Correa kritisierte die Entscheidung und nannte Moreno »den größten Verräter der Geschichte Lateinamerikas«. Assange wurde verhaftet und von einem britischen Gericht zu 50 Wochen wegen »Verstoßes gegen Bewährungsauflagen« verurteilt, weil er in der Botschaft Asyl gesucht hatte.

Garzón sagte der Presse nach Verlassen des Gerichtsaals, dass das Material die Spionage gegen Assange belege und wichtig für sein Auslieferungsverfahren sei: »Es zeigt aus unserer Sicht, dass Julian Assange ein politisches Opfer war.« Garzón erklärte zudem, dass eine Auslieferung an die USA ein Angriff auf die Presse- und Informationsfreiheit darstelle, da die Dokumente, die Wikileaks verbreitete, »gravierende Fakten ans Licht brachten, die von Verbrechen gegen die Menschlichkeit zeugen«. Auch der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat Anzeige gegen das spanische Unternehmen gestellt, weil es gegen das Redaktionsgeheimnis und die Persönlichkeitsrechte eines NDR-Journalisten verstoßen haben soll.

Dutzende Organisationen, darunter der Schriftstellerverband PEN International, haben die Freilassung von Assange gefordert. Ein von Ärzten unterschriebener Appell im Fachmagazin The Lancet sieht den Wikileaks-Gründer im Gefängnis wegen der psychischen Folter und möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus in Lebensgefahr. Auch die UNO hat darauf aufmerksam gemacht, dass Assange »willkürlich inhaftiert« sei. UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, sprach diesbezüglich im Februar von einer »Bankrotterklärung der westlichen Rechtsstaatlichkeit«.