Gefährdeten Kindern droht Schulausfall

Berlin. Onlineunterricht für Kinder aus Risikogruppen wird nach Einschätzung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) schwierig von den Schulen zu organisieren sein. Die Berliner Schulen sollen mit Beginn des neuen Schuljahres am 10. August 2020 zum Regelbetrieb zurückkehren – trotz Coronakise mit Präsenzunterricht ohne Abstandsregeln. Ausnahmen soll es für Kinder mit Vorerkrankungen geben. »Man kann natürlich versuchen, dass die Kollegen, die zu Hause bleiben, weil sie selbst zur Risikogruppe gehören, das online mit solchen Schülern machen. Aber das wird eine schwierige Aufgabe sein«, erklärte Dieter Haase vom Berliner GEW-Vorstand am Mittwoch via dpa. (dpa/jW)