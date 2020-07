Zeuge hat sich »rausgehalten«

imago images/Christian Schroedter Ankunft von Stephan Balliet zum Verhandlungstermin in Magdeburg

Gelebter Alltagsrassismus in der Familie und im Bekanntenkreis, wachsender Hass auf alles Fremde, ideologisches Futter aus dem Internet und niemand, der eingeschritten wäre: Der Exfreund der Schwester des neofaschistischen Attentäters Stephan Balliet, Mario S., war am vierten Prozesstag in Magdeburg sichtlich darum bemüht, das ultrarechte persönliche Umfeld des Angeklagten sowie die von ihm ausgehende Gefahr zu verharmlosen. Er selbst räumte erst auf mehrfaches Nachhaken der Nebenklage ein, früher selbst in einer Neonazigruppe aktiv gewesen zu sein und noch immer Freunde aus der Szene zu haben. Zu denen habe er auch Balliet mitgenommen. Dieser habe ihm zuweilen aber Furcht eingeflößt, gab er zu bedenken. »Ja, ich hab’ ihn schon für eine Bedrohung gehalten.«

So habe der Zeuge Mario S. erlebt, wie Balliet vor einem Supermarkt gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund ausgerastet sei. Er habe sie »angeschrien, weil die nicht Deutsch gesprochen haben«, sagte S. auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin Ursula Mertens. Dass der spätere Attentäter gewalttätig werden könnte, sei ihm spätestens klar gewesen, als der Angeklagte einmal rabiat mit einem gemeinsamen Bekannten gestritten habe. »Da hat der dann ein Messer gezogen«, es sei »wohl um irgendwas Politisches gegangen«, so S. – allerdings könne er sich wegen des damals konsumierten Alkohols nicht mehr genauer erinnern. Eingeschritten sei er bei keinem Vorfall. »Da habe ich mich rausgehalten.«

Zeuge S., der etwa fünf Jahre mit der Schwester des Angeklagten zusammengelebt hatte und einen vierjährigen Sohn mit ihr hat, gab an, Balliet auf Wunsch von dessen Mutter zu besagten Freunden mitgenommen zu haben. »Damit der nicht immer nur drinnen am Computer hängt.« Was er da gemacht habe, wisse er nicht genau, nur, dass er viele Spiele gespielt habe: »Egoshooter und Strategiespiele.« Mit seiner Mutter habe der Attentäter öfter in seinem Beisein laute Diskussionen geführt. »Da ging es dann auch schon mal um Ausländer, Juden oder Frau Merkel«, sagte er. War die Mutter anderer Meinung, habe Balliet »schon mal gedroht oder gebrüllt«. Sie habe »wohl viele Facetten«, so S.

Gegenüber der Polizei hatte Balliets Mutter angegeben, ihr Sohn habe sein Zimmer immer abgeschlossen. Zeuge S. konnte das nicht bestätigen. »Das habe sich nie so erlebt, wenn ich zu Besuch war«, sagte er auf Nachfrage einer Nebenklageanwältin. S. sei auch öfter dort gewesen, auch mit seinem jetzt vierjährigen Sohn. Dort habe er »ganz viele Bundeswehrsachen« gefunden, auch »altes Militärgerät« und einen Miniaturpanzer. Ein Schwert an der Wand sei ihm weniger aufgefallen. Auch von den Waffen unterm Bett habe er nichts mitbekommen. »Der hat nur bei seinem Vater immer viel im Schuppen gebaut«, so der Zeuge. Worum es ging, und was es mit dem 3-D-Drucker auf sich hatte, habe er damals nicht geahnt. Ein Nebenklageanwalt hakte nach: »Da baut sich ein Sohn, um den sich alle Gedanken machen, weil er nichts tut, keine Freunde hat, schweres Gerät im Schuppen zusammen, und keiner – nicht der Vater, nicht die Mutter, nicht die Schwester – guckt da mal nach, was der da tut?« Das konnte sich S. »auch nicht erklären«.

Balliets Eltern und die Schwester hatten zwar gegenüber der Polizei ausgesagt, im Prozess um den bewaffneten Angriff auf die Synagoge in Halle machten sie aber vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Die Mutter hatte sich in einem Brief an ihre Tochter nach dem Attentat selbst massiv antisemitisch geäußert. Sie hatte den Brief sogar mit Judensternen versehen und ihren Sohn als »Kämpfer für die Wahrheit« bezeichnet. Nach dem Attentat mit zwei Todesopfern und mehreren Verletzten gab sie offenbar ihren Job als Grundschullehrerin auf und zog zu ihrem Exmann, Balliets Vater, zurück. Der Prozess wird am 3. August fortgesetzt.