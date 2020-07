Nachschlag: Lieber Klassenkampf …

imago stock&people Einstweilen bleibt die Forderung Kampf statt Integration ein frommer Wunsch

Ein vergleichsweise neuer, jedenfalls hierzulande eher ungebräuchlicher Begriff für einen alten Befund. Klassismus bezeichnet Vorurteile oder Benachteiligung aufgrund der sozialen Herkunft oder der sozialen Position. Dass damit kaum Attacken auf Villenbesitzer oder Eigentümer von Produktionsmitteln gemeint sind, dürfte auf der Hand liegen. Verachtet wird, wer unten steht. Vor einigen Jahren hieß das noch – fast schon wie eine Sportart: »Unterschichten­bashing«. Wer dieser Gruppe am Bodensatz der Gesellschaft angehört, der ist – so will es das Vorurteil – faul, unfähig, parasitär. Das Stereotyp funktioniert strukturanalog zum Rassismus – und tatsächlich sind beide ideologische Verwandte. Im neuen Begriff ist immerhin der ansonsten peinlich vermiedene Begriff der Klasse aufgehoben. Wenn mit Klassismus allerdings bloß die integrative Anerkennung einer weiteren diskriminierten Gruppe angestrebt werden sollte, wäre das bloß eine Variante sozialdemokratischer Ideologie. Dann doch lieber Klassenkampf. (brat)