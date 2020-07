Popow, Vrstala

Horst Ossinger/dpa Er fing die Sonne ein: Der russische Clown und Pantomime Oleg Popow (2009)

Erwachsene haben ihn geliebt, Kinder haben sich halbtot gelacht, und wer eine Antenne dafür hatte, spürte auch die Melancholie, die leichte Traurigkeit, die den Clown umwehte. Heute, in der modernen Medienwelt, scheint er ein aussterbender Beruf zu sein, wie denn auch dem Zirkus der Garaus gemacht werden soll, indem man Tierdressuren verbieten will.

Zwei unvergessliche Clowns hätten in dieser Woche ein Jubiläum zu feiern gehabt. Oleg Popow wurde am Freitag vor 90 Jahren in der Umgebung von Moskau geboren und starb 2016 bei einem Gastspiel in Rostow am Don. Begraben wurde er im oberfränkischen Egloffstein, wo er seit 25 Jahren gelebt hatte. Begonnen hatte seine Laufbahn bei der Prawda, wo er als Schlosserlehrling 1944 in die Betriebssportgemeinschaft eintrat und Wettkämpfe bestritt. Dort erkannte der Direktor des sowjetischen Staatszirkus sein Talent und ebnete ihm den Weg zu einer Ausbildung als Drahtseiljongleur an der staatlichen Zirkusschule. Mit 21 absolvierte er seinen ersten Auftritt, konnte für sein Vorbild einspringen, den Clown Karandasch. Popow entschied sich für das Kostüm des Iwanuschka mit karierter Sportmütze. So wurde er mit dem Staatszirkus nach und nach in der ganzen Welt bekannt. In seinen Pantomimen ließ er stets Liebe und Herzenswärme siegen, fing die Sonne ein.

Eine große Sonnenblume und ein klappriger Wohnwagen wurden das Markenzeichen von Clown Ferdinand. Der würde ebenfalls am Freitag bereits 100 Jahre alt, hätte es die Natur so gewollt, jedenfalls der Schauspieler, der ihn spielte. Jiri Vrstala kam in Liberec zur Welt, wo er 1945 auch debütierte. Zuvor erlebte er schwere Jahre als Zwangsarbeiter in Deutschland. In der DDR erkannte er das bessere Deutschland, so dass er ab Mitte der 50er Jahre häufig hier arbeitete und sich schließlich auch niederließ. 1999 ist er in Berlin-Pankow gestorben. Als er in Prag arbeitete, entwickelte er gemeinsam mit dem Regisseur Jindrich Polak, der später noch »Pan Tau« erfinden sollte, die Figur Ferdinand fürs tschechoslowakische Kinderfernsehen. Diese fünfteilige Serie wurde im DFF übernommen und war so beliebt, dass Vrstala und Polak wiederholt nach Adlershof und Babelsberg eingeladen wurden, um dort weitere Folgen zu drehen. Hier verliebte sich Vrstala unsterblich in die Schauspielerin Angelica Domröse. Ihre Heirat war für ihn der letzte Anstoß, den Wohnsitz in Berlin zu nehmen. Obwohl die Ehe nicht hielt, blieb er hier und trat bis 1983 in großen Kinderrevuen als von allen Zuschauern geliebter Clown Ferdinand im Friedrichstadtpalast auf. In Filmen spielte er oft entgegengesetzte Rollen, wie den bösen Red Fox im Indianerfilm »Die Söhne der großen Bärin«.