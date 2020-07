Druck per Warnstreik

Ver.di Berlin-Brandenburg Streikversammlung: Gruppenbild der protestierenden Beschäftigten des Hochschuldienstleisters »Uni-Assist« (Berlin, 28.7.2020)

Selbst um Gespräche unter »Sozialpartnern« muss man kämpfen. Mit einem Warnstreik etwa, wie im Fall des Dienstleisters bundesdeutscher Hochschulen Uni-Assist, der Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen. Die Gewerkschaft Verdi rief am Dienstag die 180köpfige Berliner Belegschaft vormittags zu einer zweistündigen Streikversammlung auf. »Rund 70 Beschäftigte haben sich beteiligt«, sagte Jana Seppelt, Verdi-Verhandlungsführerin, am Dienstag im jW-Gespräch.

Der Streikanlass: Die Uni-Assist-Geschäftsführung weigert sich nach Gewerkschaftsangaben, die am 2. März des Jahres, also noch vor dem coronabedingten »Shutdown«, einseitig unterbrochenen Verhandlungen mit der Verdi-Tarifkommission wiederaufzunehmen. Und das, obwohl die Tarifkommission seitdem wiederholt versucht hat, mit der Gegenseite einen Zeitplan für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zu vereinbaren. Das beklagte am Dienstag auch Isabell Garrood von der Verdi-Tarifinitiative auf jW-Nachfrage: »Seit anderthalb Jahren wird verhandelt, zahlreiche Punkte konnten geklärt werden, und dann auf der Zielgeraden der Abbruch.« Eine jW-Anfrage an Uni-Assist zum Vorwurf der Dialogverweigerung blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Die Kernforderungen der Warnstreikenden für einen Haustarifvertrag sind definiert: Neben einer Vergütung nach dem bundesweiten Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wollen die Beschäftigten klare Entfristungsregeln, eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit bei Vollzeit auf 38,5 Stunden und verbindliche Jahressonderzahlungen. Gerade eine einheitliche Entgeltregelung scheint geboten: »Bei Uni-Assist gibt es unseren Informationen nach 27 Typen von Arbeitsverträgen«, sagte Seppelt. Die Belegschaft sei dadurch stark fragmentiert.

Der Unidienstleister scheint die Gewerkschaftsforderungen geflissentlich zu ignorieren, wählte statt dessen indirekte Kommunikationskanäle. Am 19. Juni ging bei der Tarifkommission ein »Angebot des Arbeitgebers« ein, teilte der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg am Montag mit. Ein »Angebot«, das unaufgefordert per E-Mail verschickt wurde, keine Möglichkeiten für Rückfragen ließ; und das Ende Juni von der organisierten Belegschaft nahezu einstimmig abgelehnt wurde. Mit Grund, denn das »Angebot« orientiert sich am Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Die darin enthaltenen Konditionen sind für Beschäftigte oft schlechter als die des TVöD. Seppelt: »Das ist ein zentraler Knackpunkt.« Und: Gehaltseinbußen für einen Teil der Belegschaft seien nicht hinnehmbar.

Wichtig sind den Verdianern speziell die Saisonbeschäftigten, die rund die Hälfte der Belegschaft ausmachen, knapp oberhalb des Mindestlohns verdienen und von tariflichen Leistungen wie der Jahressonderzahlung ausgeschlossen sind. Bei jenen, die die Hauptlast stemmen, müsse finanziell nachgelegt werden, sagte Seppelt.

Um das zu erreichen, müssen aus Gewerkschaftersicht die Tarifverhandlungen wieder aufgenommen werden; und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. »Ganz klar«, betonte Seppelt, »die Zeit läuft: Wir werden unsere Warnstreikmaßnahmen ausweiten, sofern sich Uni-Assist weiterhin querstellen und nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren sollte.«