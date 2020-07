Zu Hause bestätigt

REUTERS/Axel Schmidt Größeres Massaker verhindert: Die durch Balliet beschädigte Tür der Synagoge in Halle wurde inzwischen ersetzt

Der Rechtsterrorist Stephan Balliet war offenbar lange vor seinem Attentat eng mit der faschistischen Onlineszene vernetzt. Die dort verbreiteten Thesen gab er zudem an Bekannte in seinem Lebensumfeld weiter, auch an seine Eltern. Ehemalige Mitschüler von Balliet haben ausgesagt, dass sie ihm die Taten zugetraut hätten – das wurde aus Fragen und Aktenvorhalten der Nebenklageanwälte an den geständigen Neonazi am dritten Prozesstag in Magdeburg deutlich. Balliet hatte am 9. Oktober 2019 versucht, eine Synagoge in Halle zu stürmen und »so viele Juden wie möglich zu töten«. Die Bundesanwaltschaft hat ihn unter anderem wegen zweifachen Mordes, 68fachen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung angeklagt.

Während seiner von ihm selbst mitgefilmten Taten hatte er antisemitische und rassistische Musiktitel aus der internationalen ultrarechten Internetszene gespielt. Zudem war er nach Aktenlage auf entsprechenden Websites aktiv gewesen und hatte sich verschiedene Namen gegeben, die in dieser Szene angesagt waren. Aus den Ermittlungen gehe zudem hervor, dass er einmal im »Darknet« eine Seite besucht habe, über die man zu Websites mit kinderpornographischen Inhalten gelangen konnte, hieß es von seiten der Nebenklagevertreter. Balliet bestritt jedoch ein Interesse an solchen Themen. Er habe nur nach politischen Foren gesucht.

In solchen Foren hatte der 28jährige Neonazi sein faschistisches Weltbild mit antisemitischen, rassistischen, antifeministischen und antikommunistischen Versatzstücken gefestigt. Sein im Kinderzimmer gebunkertes »improvisiertes Waffenarsenal« habe er zum Töten einsetzen wollen, »dazu war es da«, betonte er selbst. Auf die Frage einer Nebenklageanwältin, ob er dabei einen Unterschied zwischen Männern und Frauen machen würde, gab er zurück: »Die wollen doch Gleichberechtigung.« Das gelte dann eben auch beim Töten. Natürlich würde er jüdische Kinder töten, versicherte der Neonazi, ebenso muslimische oder dunkelhäutige. »Auch jüdische Kinder sind meine Feinde, ich gehe gegen alle Feinde vor«, betonte er.

Später hetzte er gegen Kommunisten, Feministinnen und Homosexuelle. Diese Personengruppen seien »wie Juden« und würden von diesen gesteuert, so Balliet. Es gebe ein »jüdisches schwules Spaceimperium, und das tut das, was die Kommunisten am meisten lieben«, phantasierte Balliet. »Feminismus, Multikulturalismus, Kommunismus« seien »Feinde von innen«, die es zu vernichten gelte. »Alle Feinde sind gleich«, so Balliet. Fassungslose Blicke auf der Seite der Nebenklage: »Das ist Naziideologie. Sie sind ein Nazi«, sagte eine Anwältin.

Balliet bestritt, dass sein persönlicher Bekanntenkreis von seinen Gedanken gewusst habe. Niemand habe ihm »wirklich zuhören« wollen, behauptete er. Allerdings zählte eine Nebenklageanwältin mehrere Namen von Menschen aus seinem Umfeld auf, mit denen sich der Attentäter über seine faschistischen Phantasien ausgetauscht habe. Und auch seine Mutter, eine Grundschullehrerin, bei der er zuletzt gewohnt und Waffen gehortet hatte, war mindestens zum Teil involviert. Mehr noch: Offensichtlich teilt sie einige seiner Ansichten. Das geht aus einem Brief hervor, den sie ihrer Tochter, der Schwester des Angeklagten, geschrieben hatte, bevor sie versuchte, mit Tabletten Suizid zu begehen. Die Mutter nennt ihren Sohn darin einen »Kämpfer für die Wahrheit« und einen »guten Jungen«. »Sie haben ihn zerstört«, urteilt sie über dessen Untersuchungshaft – und lastet dies ebenfalls »den Juden« an.