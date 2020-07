Seehofer gegen Grenzkontrollen

Jonas Güttler/dpa Coronatests in einem ehemaligen Hubschrauberhangar in Gütersloh Ende Juni

Touristen aus Urlaubsländern mit besonders hohen Coronafallzahlen müssen sich bei der Ankunft in Deutschland bald auf das Virus testen lassen. Über die konkrete Umsetzung und die Kosten wird aber noch debattiert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekräftigte am Dienstag, dass Pflichttests für Reisende kostenfrei sein sollen. Es sei wichtig, dass Testen »keine Frage des Geldbeutels ist«, schrieb er bei Twitter mit Blick auf Forderungen, Touristen selbst zur Kasse zu bitten. Spahn hatte am Montag angekündigt, eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anzuordnen, die voraussichtlich in der kommenden Woche in Kraft treten soll – über zuvor beschlossene freiwillige Testmöglichkeiten hinaus. Laut einer Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI) zählen dazu aktuell Länder wie Ägypten, die USA, Russland und die Türkei. Aus der EU ist Luxemburg dabei. Beliebte Urlaubsziele wie Italien oder Österreich stehen aktuell nicht auf der Liste. Zentrales Kriterium ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab.

Die SPD-Fraktionsvizes Bärbel Bas und Dirk Wiese unterstützten die geplante Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Dies sei rechtlich möglich und angemessen. Spahn müsse nun darlegen, wie er dies gemeinsam mit den Ländern umsetzen will. Klar müsse auch sein, dass die Kosten nicht allein die gesetzlichen Krankenversicherungen tragen.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz nannte die geplanten Pflichttests sinnvoll. »Jedoch muss nach drei Tagen ein zweiter Test folgen. Sonst ist das Ganze eher öffentlicher Effekt als tatsächliche Wirkung«, sagte Vorstand Eugen Brysch. »Mit Tests an Flughäfen, Bahnhöfen und Grenzen ist es also nicht getan. Denn bei den Zweittests sind die Gesundheitsämter vor Ort gefordert.«

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich derweil gegen erneute Grenzkontrollen zu Nachbarländern zwecks Durchführung von Coronavirustests ausgesprochen. Er könne sich das für die deutschen Grenzen nicht vorstellen, sagte er am Dienstag in Berlin. Seehofer verwies auf die Erfahrungen mit vorübergehenden Kontrollen zu Frankreich, der Schweiz, Österreich und Dänemark. Befürworter solcher Kontrollen hätten diese nur Tage später dann heftig kritisiert, zudem sei es zu Wartezeiten für Pendler in Grenzregionen gekommen. (dpa/jW)