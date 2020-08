Einstieg schwergemacht

Christian-Ditsch.de Leben kann man von der Ausbildungsvergütung zumeist nicht, jedenfalls nicht im Friseurhandwerk (Berlin, 29.8.2017)

Die Coronapandemie macht es in diesem Jahr besonders schwierig, Ausbildungsbetriebe und Lehrlinge zusammenzubringen. Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, bezeichnete das aktuelle Ausbildungsjahr vergangene Woche gegenüber dpa als »Würgejahr«. Die Lage sei zwar nicht dramatisch; es bedürfe aber vieler Anstrengungen, um die Bewerber zu den Stellen zu bringen.

Im Juni waren einem Bericht der Arbeitsagentur zufolge noch 229.000 Lehrstellen unbesetzt. Damit war zu diesem Zeitpunkt fast jeder zweite Platz (48 Prozent) nicht besetzt. Dem Bericht zufolge liegt das vor allem daran, dass Ausbildungsmessen und Veranstaltungen an Schulen abgesagt werden mussten. Schüler konnten sich deshalb nicht in dem Maße wie in den Vorjahren über offene Lehrstellen informieren.

Gleichzeitig bilden in diesem Jahr deutlich weniger Betriebe aus als bisher. So waren im Juni 479.000 betriebliche Ausbildungsstellen gemeldet – 47.000 weniger als vor einem Jahr. Vor allem im Gastronomie- und Hotelgewerbe ist das Angebot wesentlich geringer, aber auch in den Metall- und Elektroberufen, im Friseurhandwerk, in kaufmännischen Berufen sowie im Bereich Informatik. Neben einer schwächelnden Konjunktur wird der »Coronaeffekt« als Grund dafür angeführt. Letzteres heißt konkret: Viele Unternehmen blicken in eine ungewisse Zukunft und bilden deshalb nicht aus.

Am vergangenen Montag hatte Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), dies gegenüber dpa verdeutlicht: Die Hälfte der Betriebe glaube, »dass sich ihre Geschäftslage erst 2021 oder sogar später wieder spürbar bessert«. Für viele Firmen sei die aktuelle Situation existenzbedrohend: »Wir befürchten im Herbst eine Insolvenzwelle dramatischen Ausmaßes«, sagte Schweitzer.

Die Pandemiefolgen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Betriebe – vor allem in Dienstleistungsberufen – Probleme hatten, Auszubildende zu finden. Der jährlich erscheinende Ausbildungsreport der DGB-Jugend dokumentiert Gründe: miserable Arbeitsbedingungen und schlechte Vergütung.

Die gewerkschaftsnahe Hans-Böck­ler-Stiftung schaute sich die Ausbildungsvergütungen in tarifgebundenen Betrieben näher an und stellte die Ergebnisse am vergangenen Montag vor. Je nach Branche und Region fallen diese unterschiedlich aus. Eine bundeseinheitliche Regelung gibt es nicht. Generell gilt aber: Auch 30 Jahre nach dem Anschluss der DDR erhalten junge Menschen auf dem Weg zu einem Beruf in Westdeutschland häufig mehr Lohn als im Osten. Die Mehrzahl der untersuchten Branchen zahlte im ersten Ausbildungsjahr zwischen 700 und 900 Euro. Im Laufe der Ausbildung steigen die Vergütungen: Im dritten Lehrjahr wurde in drei Viertel aller Branchen mehr als 1.000 Euro gezahlt.

Durch eine höhere Bezahlung sollten vor allem die Ausbildungsbedingungen im öffentlichen Dienst »attraktiver« werden. Er gehört zu den fünf großen Tarifbranchen, in denen schon im ersten Lehrjahr mehr als 1.000 Euro im Monat gezahlt werden. Ähnliche Vergütungen gibt es bei Banken, Versicherungen sowie in der Metall- und Elektroindustrie und der Chemischen Industrie.

Schlusslicht bilden einige ostdeutsche Tarifbranchen: In der Floristik werden im dritten Lehrjahr gerade einmal 525 Euro gezahlt; in Thüringen erhalten angehende Friseure im dritten Lehrjahr noch weniger: 465 Euro. In diesen Branchen bleiben die Vergütungen deutlich unter dem, was von Gesetzes wegen mindestens gezahlt werden müsste. Die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung liegt im dritten Jahr bei 695 Euro im Monat.

Dass das so ist, liegt am Tarifvertragssystem. In weiten Teilen der Wirtschaft funktioniere es recht gut, heißt es bei der Hans-Böckler-Stiftung. Es bietet indes die Möglichkeit, die gesetzliche Mindestvergütung zu unterschreiten. Konkret: Was im Tarifvertrag geregelt ist, genießt Vorrang. Ist die Gewerkschaft schwach wie im Friseurhandwerk und in der Floristik, gelingt es ihr selten, höhere Entgelte für Berufseinsteiger durchsetzen. Darüber hinaus gilt: Betriebe, die nicht tarifgebunden sind, müssen sich zwar an den Tarifverträgen orientieren, dürfen aber noch mal bis zu 20 Prozent weniger zahlen.