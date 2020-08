Gewerkschafter im Trikot

Ina Fassbender/dpa Kein Einzelfall: Kicker, die ohne Klub, Vertrag und Einkommen sind. Die Spielergewerkschaft VDV unterstützt die Vertragslosen unter anderem mit einem Trainingscamp (Bochum, 4.7.2018)

Es gibt sie zwar, aber es fehlt ihr, so meinen Kritiker, an Durchsetzungskraft: Die Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV) versteht sich als gewerkschaftliche Vertretung professioneller Kicker. In der VDV organisieren sich Erst- bis Viertligaspieler. Zugegeben, eher die weniger namhaften; also die, die noch nie einen saisonalen Millionenvertrag unterschrieben haben. Inspirator war Benno Möhlmann, Exkapitän von Werder Bremen. 1987 gründete er mit einem Kreis Gleichgesinnter die Fußballergewerkschaft.

Die Kernkompetenzen der VDV liegen in der Rechtsberatung, der Berufsplanung nach dem Karriereende und in dem jährlich stattfindenden Camp vertragsloser Fußballer. Letzteres ist eine Art Kontaktbörse und Schaulaufen für Späher zumeist unterklassiger Klubs.

Viel Unmut unter Spielern gab es während der coronabedingten Saisonunterbrechung und noch mehr nach dem Wiederbeginn mit »Geisterspielen«. Kritik seitens der Ballartisten wurde ignoriert, die fühlten sich von ihren Vereinen und der Deutschen Fußballiga (DFL) zu Feldstatisten degradiert. Die Folge: Vor einigen Wochen hat sich ein loses, informelles Netzwerk von Profifußballern und -fußballerinnen zusammengefunden – außerhalb der VDV wohlgemerkt. Das schlichte Label: »Das Bündnis«. Zu den Protagonisten zählen unter anderem Mats Hummels von Borussia Dortmund, Sven Bender von Bayer Leverkusen und Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg.

Der Bündniszweck? Spieler und Spielerinnen aus den drei professionellen Männerligen und der Frauenbundesliga wollen eine Lobby, die in Entscheidungsprozesse von Klubs und der DFL mit einbezogen wird – und nicht nur am Katzentisch sitzt. »Wir wurden zuletzt oft übergangen, umso nötiger ist es, dass wir künftig unsere Stimme aktiv einbringen«, erklärte Hummels unlängst im Kicker. »Ich finde es wichtig, dass Spieler eine Stimme bekommen – und zwar über die erste Bundesliga hinaus.« Nicht nur das: Gegen Rassismus, Diskriminierung und Mobbing wollen sich die Akteure auf und neben dem Platz positionieren.

Etwas pikiert wirkten VDV-Funktionäre ob der Neugründung schon, deren Vizepräsident Carsten Ramelow etwa: »Wir haben gar nicht mitbekommen, dass da ein Bündnis entstanden ist. Aber als Gewerkschaft sehen wir das nicht als Konkurrenz«, behauptete er Mitte Juni im Gespräch mit dem Spartensender Sport 1. Ramelow weiter: »Wichtig ist aber jetzt, dass wir den Schwung mitnehmen und sich möglichst alle Spieler in der VDV vereinigen.« Und auch der alte Recke Möhlmann konnte seine Enttäuschung nicht ganz verbergen: »Bei manchen Fragen (u. a. zu ›Geisterspielen‹ und Infektionsrisiken, jW) hätte die VDV deutlicher Stellung beziehen können«, wird der ehemalige Werderaner in einem Beitrag vom Redaktionsnetzwerk Deutschland am vergangenen Freitag zitiert. Nur, wie soll eine VDV eingreifen, wenn der Vereinigung gegenüber dem DFB, den Vereinen und der DFL statt Mitbestimmung nur ein Anhörungsrecht zukommt?

Fraglich ist gleichfalls, ob das »Bündnis« mehr Mitsprache und Einfluss wird durchsetzen können. 300 Aktive soll es Medienberichten zufolge haben, die VDV zählt rund tausend Mitglieder mehr. Das »Bündnis«-Problem: Vieles scheint noch im Anfangsstadium zu stecken. Einen Internetauftritt sucht man vergebens; nicht einmal eine Handynummer für Presseanfragen lässt sich recherchieren.

Hinweise, dass das »Bündnis« und VDV zeitnah kampagnenfähig werden könnten, gibt es auch nicht. Dabei liegen zahlreiche Gründe für einen vereinten Gewerkschaftskampf vor. Den Stichwortsatz lieferte jüngst VDV-Geschäftsführer Ulf Baranowsky via dpa: »Es ist davon auszugehen, dass durch Corona mehr Spieler arbeitslos werden als in den letzten Sommern.«