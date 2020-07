Vielstimmig

imago images/IPON Für Fridays-for-Future-Aktivisten könnte das Hörbuch »Klimakämpfe – Wir sind die fucking Zukunft« was sein

Vor über 150 Jahren veröffentlichte der US-amerikanische Schriftsteller Henry David Thoreau seinen als Tagebuch angelegten Text »Walden«. Hierin versammelte er Eindrücke vom Einsiedlerdasein an einem gleichnamigen See im Bundesstaat Massachusetts. Unter dem Titel »Zusammen Walden« (WDR 2020; Ursendung in vier Teilen, Mo. bis Do., jeweils um 19 Uhr, WDR 3) bringt der WDR jetzt die zweistündige Kurzfassung einer von 500 Freiwilligen eingesprochenen Lesung ins Radio. Die Hörspielrealisation haben Andreas Ammer, Driftmachine und Acid Pauli übernommen, auch von der über 16stündigen Langfassung, die es als Podcast gibt. Gemeinschaft zu schaffen, ist die Idee hinter dem Stück, das die schräge Rechnung Holzhütte gleich Homeoffice aufstellt. Machen Sie sich also auf absurde deutsche Naturbegeisterung gefasst.

Um den Rapper Ben Salomo dreht sich die Sendung »Die schöne Reflexion auf das Schlechte« (Di., 22 Uhr, FSK). 2018 wandte er sich weitgehend von der Deutschrapszene ab und beendete seine erfolgreiche Konzertreihe »Rap am Mittwoch«. Als Gründe dafür nennt der FSK-Sendungstext »Rassismus, Homophobie und Frauenverachtung« sowie den »zunehmenden und selbst erlebten Antisemitismus im deutschen Rapgame«. In der Sendung geht es auch um Ben Salomos 2019 erschienenes Buch »Ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens«. Auf der gleichen Welle beginnt am nächsten Tag die Ausstrahlung des Hörbuchs »Klimakämpfe – Wir sind die fucking Zukunft« (Unrast Verlag 2020; Teil 1/5 Mi., 14 Uhr, Teil 2/5 Do., 13 Uhr, FSK) von Hanna Poddig.

Im Rahmen des »ARD-Radiofestivals«, das vom 18.7. bis 12.9. auf verschiedenen Kulturwellen der ARD läuft, werden werktags um 23 Uhr auch Lesungen ausgestrahlt. Die Texte dafür haben vierzig Autorinnen und Autoren geschrieben, das Thema ist »Reisen«.

Die »Kurzstrecke« stellt auch in ihrer 100. Ausgabe (Do., 22 Uhr, DLF Kultur) wieder freie Produktionen vor. Diesmal u. a. Katharina Pelosis »Call to Listen – Ein postkolonialer Resonanzraum« (2018), in dem vielstimmig und multiperspektivisch eine akustische Stadtbegehung Hamburgs vorgenommen wird.

Auf das Finanzamt schickt Dunja Arnaszus ihre Handlungsträgerin im Hörspiel »Außergewöhnliche Belastung« (WDR/DLF Kultur 2018; Fr., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. Sa., 17 Uhr, WDR 5) – hier begegnet sie nicht nur dem Behördenwirrwarr sondern auch militanten Steuerverweigerern aus der »Reichsbürger«-Szene.

Ein turbulentes biographisches Hörspiel kommt mit »Patty Hearst – Princess and Terrorist« (BR 2007; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) vom Duo Stereo Total (Françoise Cactus und Brezel Göring), und in der Nacht folgen das Langfeature »›Ich bin vielleicht mehr als ein Schriftsteller der See‹ – Die Lange Nacht über Joseph Conrad« (DLF Kultur/DLF 2020; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und Wdh., 23 Uhr, DLF) von Astrid Nettling sowie der Krimi »The Guilty – Der Schuldige« (DLF Kultur 2020; Sa., 0 Uhr, DLF) von Emil Nygaard Albertsen und Gustav Möller.

Ein Feature über die Altersvorsorge von Künstlern bringen Stella Luncke und Josef Maria Schäfers mit »Unrentabel – Künstler oder Rentner« (SWR 2020; Sa., 18 Uhr, DLF Kultur) – dazu gesellt sich thematisch passend Hermann Bohlens Dystopie »Lebensabend in Übersee« (WDR 2014; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und So., 17 Uhr, WDR 5).

Testosteroninjektionen mit dem Ziel einer Geschlechtstransformation sind Thema in dem Hörspiel »The Revolution Will Be Injected« (DLF Kultur 2020; Sa., 20 Uhr, DLF) von Orlando de Boeykens, Tucké Royale und Hans Unstern. Bleibt noch auf das neue Musikfeature »Ancient to the Future – Die junge Musik der Alten« (DLF 2020; So., 20 Uhr, DLF) von Olaf Karnik und Volker Zander hinzuweisen.