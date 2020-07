Wohnraumverlust

jW

Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt überquerte einmal Deutschland mit dem Flugzeug, anschließend meinte er, er sei fast ununterbrochen über die schönsten Wälder geflogen. Daraufhin klärte ihn der Fernsehjournalist Horst Stern auf: Was er da gesehen habe, das seien fast alles Nutzforste mit kranken Fichten in Reih und Glied, in denen kein Vogel mehr singe. Der Umwelthistoriker Joachim Radkau schreibt in seinem Buch »Holz. Wie ein Naturstoff Geschichte schreibt« (2008): »Das Streben nach hoher Rendite und gleichmäßigen Reinbeständen leistete der Vernadelung Vorschub.« Und die Nadelbäume der Berechnung der Wälder. Die erste Aufgabe der im 18. Jahrhundert entstehenden Forstwissenschaft war die Bestandsaufnahme, d. h. laut Radkau »die Berechnung der in den Forsten enthaltenen Holzmassen und des jährlichen Zuwachses. Erst dann ließ sich ermitteln, welche laufenden Holzentnahmen mit einer nachhaltigen Waldwirtschaft zu vereinbaren waren.«

Die Fortschritte in der Statistik und der Kartographie erleichterten die Arbeit. Radkau spricht von »Forstrechnern«, die es bei Wäldern, in denen die Baumarten und Altersklassen gemischt waren, schwer hatten. In seinem »Holz«-Buch findet sich eine Zeichnung zur Berechnung des Rauminhalts von Bäumen, entnommen dem »bahnbrechenden Werk von Duhamel du Monceau über Waldarbeit« aus dem 18. Jahrhundert. Sie zeigt einen gerade gewachsenen Baum, dessen Volumen sich leicht mit »einfachen geometrischen Figuren berechnen« lässt, daneben einen krummen Baum: »Für den Forstmathematiker ein Horror.«

Für die wenigen Wälder, die nicht bis zu Ende berechnet wurden, weil der Staat sie als Naturschutzgebiete auswies, gibt es ein »Verschlechterungsverbot«. Wenn z. B. das Forstamt im Fauna-Flora-Habitat (FFH) Leipziger Auwald Bäume fällen will, dann braucht es erst einmal eine »Verträglichkeitsprüfung«. Die Grüne Liga Leipzig hat das vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen zur Geltung gebracht, das dann im Juni 2020 auch alle Fällungen im Auwald erst einmal untersagte. Die Anwältin der Naturschützer, Franziska Heß, freute sich: »Die Bedeutung der Entscheidung ist kaum zu unterschätzen.«

Das hoffen aufmerksame Bürger auch für den Gemeindewald Nauen. Die Kleinstadt im Speckgürtel Berlins hat einen Stadtforst, auf nauen.de steht eine Liste mit »Leistungen«, die ihr dieser erbringt: »Industrieholz für Zellstoff und Faserplatten/Brennholz für den Hausbedarf/Praktikantenausbildung/Erholungs- und Schutzleistungen/Realisierung von Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen/Totholz sowie Horst- und Höhlenbäume für die Tierwelt/Bestattungsmöglichkeit in der Natur.«

Eine gelungene Synthese von Ökologie und Ökonomie – viel Leistung für so einen kleinen Stadtforst (1.100 Hektar), bei dem auch noch ein Drittel unter Naturschutz steht – das FFH-Gebiet Leitsakgraben. Auch dort gilt ein Verschlechterungsverbot: Im »Lebensraumtyp 9160«, d. h. in einem Sternmieren-Eichen-Hainbuchen-Wald darf die Forstverwaltung nicht einfach eine Kiefernplantage anlegen.

Zwischen einigen Habitatforschern und dem Förster kam es kürzlich in Nauen zu einem Konflikt. Für das Nauener FFH-Gebiet gibt es einen Masterplan für den Erhalt seiner Lebensraumtypen, insbesondere Eichen-Hainbuchen-Wälder und Erlen-Eschen-Wälder.

Desungeachtet wurden dort Eichen in Furnierqualität gefällt und Stieleichen sowie Hainbuchen langsam durch gepflanzte Lärchen und durch Kiefern verdrängt. Die außerdem gepflanzten Douglasien, die angeblich der Klimaerwärmung und Trockenheit trotzen, »schwächeln und sind nicht schädlingsfrei«. Auf ihnen entdeckte der Insektenforscher Jens Esser von der »Entomologischen Gesellschaft Orion Berlin« Borkenkäfer, u. a. den Kupferstecher. In einem Leserbrief in der Lokalzeitung kritisierte er Nauens Stadtförster Meyer, der gemeint hatte, der Eichenbock würde die Eichen töten: »Es gibt nicht nur einen, sondern zwei Eichbockkäfer-Arten« – einen »Großen« und einen »Kleinen«, beide sind bundesweit besonders geschützt, der Große zusätzlich noch EU-weit. Die Entfernung von besiedelten Bäumen stellt somit schon mal »einen Verstoß gegen deutsches Artenschutzrecht dar«. Wahrscheinlich lebte auf den gefällten Eichen der Kleine Eichenbock, der auf abgestorbenen Stämmen oder in Starkästen siedelt. Durch die Fraßtätigkeit der Larven verliert das Holz an Verkaufswert, gewinnt aber ökologisch ungemein. Zumindest ersteres dürfte Stadtförster Meyer nicht gefallen.