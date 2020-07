Zwei Demonstranten im Irak getötet

Bagdad. Bei Protesten in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind zwei Menschen getötet worden. Die Demonstranten seien auf dem zentralen Tahrir-Platz in der Nacht zum Montag von Tränengasgeschossen der Sicherheitskräfte getroffen worden, sagten Ärzte in Bagdad der Nachrichtenagentur AFP. Es sind die ersten tödlichen Zusammenstöße auf dem symbolträchtigen Platz seit dem Amtsantritt von Ministerpräsident Mustafa Al-Kadhimi Anfang Mai. Der Tahrir-Platz war im vergangenen Oktober Ausgangspunkt monatelanger Massenproteste. Dabei waren über 550 Menschen getötet und Zehntausende verletzt worden. (AFP/jW)