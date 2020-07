Israel: Vorfall an libanesischer Grenze

Tel Aviv. An der israelisch-libanesischen Grenze hat es nach Angaben des israelischen Militärs einen Sicherheitsvorfall gegeben. Einzelheiten dazu nannte die Armee am Montag zunächst nicht. Das israelische Fernsehen berichtete von einem Schusswechsel an der Grenze. Es hieß, der Angriff einer libanesischen »Zelle« auf ein israelisches Militärfahrzeug sei vereitelt worden. Im Grenzgebiet stieg dichter, schwarzer Rauch auf, es waren Explosionen zu hören. Der libanesischen Hisbollah nahe stehende Kreise bestätigten, dass es einen Angriff auf die Schebaa-Farmen, wie die Region auch genannt wird – gegeben habe. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Wie dpa aus libanesischen Sicherheitskreisen erfuhr, beschoss israelische Artillerie das Dorf Kfar Schuba. (dpa/jW)