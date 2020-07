»Recht auf Vergessen« nur per Urteil

Lukas Schulze/dpa Wer im Netz einmal in verfänglichem Zusammenhang auftaucht und den Eintrag löschen will, wird es auch in Zukunft schwer haben ...

Organisationen oder Personen, die von ihrem in der Europäischen Union geltenden »Recht auf Vergessenwerden« Gebrauch machen und Suchmaschineneinträge über sich löschen lassen wollen, müssen das vor Gericht erstreiten. Am Montag urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe, dass über sogenannte Auslistungsbegehren gegen Betreiber von Internetsuchmaschinen nämlich stets im Einzelfall und gemäß der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sowie des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) entschieden werden muss. Urteile müssen demnach an eine Abwägung von widerstreitenden Grundrechten geknüpft werden, so die Richter laut Mitteilung vom Montag. Der BGH befasste sich in zwei Fällen mit Klagen gegen Suchergebnisse von Google.

Der frühere Geschäftsführer eines regionalen Wohlfahrtsverbandes für Mittelhessen hatte auf Löschung von Suchergebnissen geklagt, die auf Presseberichte aus dem Jahr 2011 über eine Erkrankung des Mannes und ein Finanzdefizit des Verbandes verweisen. Die Richter verwarfen die Revision des Klägers und bestätigten die Entscheidungen der Vorinstanzen. Seine Grundrechte hätten gegen die Interessen der Nutzer der Suchmaschine, der Öffentlichkeit sowie der für die fraglichen Artikel verantwortlichen Presseorgane »zurückzutreten«. Grundlage des Urteils ist die 2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung.

In einem zweiten Fall setzte der BGH seine Entscheidung am Montag aus und verwies ihn zur Vorabklärung an den EuGH. Dabei ging es um Klagen von zwei Verantwortlichen von Finanzdienstleistungsgesellschaften. Sie waren mit Fotos in Berichten auf der Internetseite einer US-Firma erwähnt worden, die ihre Anlagemodelle kritisch hinterfragte. Die Kläger wurden nach eigenen Angaben von der Firma erpresst. Der Internetkonzern berief sich darauf, den Wahrheitsgehalt der strittigen Berichte nicht beurteilen zu können. Wie in solchen Fällen zu entscheiden ist, soll deshalb der EuGH in Luxemburg entscheiden. (AFP/jW)