Archetypus eines Aktivisten

Übersetzung: Jürgen Heiser Am 23. Juli äußerte sich der Bezirksstaatsanwalt von Philadelphia, Larry Krasner, in einem Gespräch mit dem US-Sender Democracy Now! über Polizeikorruption, die viele Kriminalfälle der Stadt beeinflusst habe. Darunter auch den des politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal, der wegen der ihm 1981 untergeschobenen Erschießung des Polizeibeamten Daniel Faulkner aus Philadelphia seit bald vierzig Jahren hinter Gittern sitzt. Wenige Wochen nach dem Ende von Abu-Jamals Prozess im Juli 1982 war ein Drittel der an seinem Fall beteiligten Polizisten suspendiert und inhaftiert worden, weil sie in zahlreichen Strafverfahren systematisch Beweismaterial manipuliert hatten, um Verurteilungen durchzusetzen. Krasner, der vor seiner Wahl zum Staatsanwalt jahrzehntelang als Bürgerrechtsanwalt tätig war, erklärte, in den bislang 26 Monaten seiner Amtszeit habe sein Büro vierzehn Inhaftierte von den ursprünglich gegen sie erhobenen Vorwürfen entlastet. Bezüglich Abu-Jamal sagte Krasner, in seinem Fall sei aktuell vieles in Bewegung. Er werde aber »nicht mehr und nicht weniger ernst genommen als jeder andere«. Es gebe »zum jetzigen Zeitpunkt gewisse Einschränkungen hinsichtlich dessen, was angemessen wäre, dazu zu sagen«. Heute seien »fortschrittliche Staatsanwälte mit einem Mikrokosmos von Realitäten konfrontiert«, wenn sie versuchten, alte Fälle neu aufzurollen »und Gerechtigkeit zu üben«. Wenn sie versuchten, »ihren Verpflichtungen zur Ermittlung entlastender Fakten nachzukommen« in einem juristischen Umfeld, in dem »früher geschreddert, versteckt und vernichtet« wurde. In »einer Kultur, die ich fast 30 Jahre lang selbst als Strafverteidiger und Bürgerrechtsanwalt erlebt habe«, so Krasner. (jh)