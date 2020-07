Kommunistin Nina Andrejewa gestorben

Sankt Petersburg. Im Alter von 82 Jahren ist am Freitag in Sankt Petersburg die russische Kommunistin Nina Andrejewa verstorben. Das teilte die von ihr geleitete Kommunistische Allunionspartei der Bolschewiki auf ihrer Webseite mit. Andrejewa war 1988 weltweit bekannt geworden. Damals hatte die Zeitung Sowjetskaja Rossija einen von ihr unterzeichneten Leserbrief zur Kritik an der Perestrojka veröffentlicht. Unter dem Titel »Ich kann meine Prinzipien nicht aufgeben« wies sie darin insbesondere die unter Michail Gorbatschow zunehmende Kritik an Stalin, der sowjetischen Tradition und dem Sozialismus im allgemeinen zurück.