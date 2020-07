Stefania Rosini/ZDF Harry Dean Stanton starb nur wenige Monate nach den Dreharbeiten zum Film: »Lucky«

Weltspiegel-Reportage

Spaniens Kampf mit Corona – Reise durch ein verändertes Land

In Spanien steigt derzeit die Zahl der Neuinfektionen, weshalb eine zweite Welle der Coronaausbreitung befürchtet wird. Das Land leidet schwer unter der Pandemie, auch, weil das Gesundheitssystem kaputt gespart wurde: Katastrophale Zustände in Krankenhäusern, gespenstisch leere Innenstädte und Tage, an denen bis zu tausend Menschen starben. Autorin Natalia Bachmayer bietet eine Mischung aus erhellender Realdoku und Betroffenheitsjournalismus.

ARD, Sa., 16.30 Uhr

Lucky

Harry Dean Stanton spielt in dieser charmanten Outlaw-Komödie mehr oder weniger sich selbst als sehr alten Mann und gibt damit seinen Abschied von der Leinwand, der ruppig bis herzergreifend ausfällt. Ehrlich, unprätentiös, gehaltvoll. USA 2017, Regie: John Carroll Lynch.

3sat, Sa., 23.50 Uhr

Don’t hide your pride

Die Highlights vom digitalen CSD in Berlin 2020

Der CSD ist ein Massenevent, und damit wegen Corona erst mal aus dem Rennen. Der Aktivist Johannes Kram hatte die Ankündigung, den diesjährigen Christopher Street Day in einer Onlinevariante zu veranstalten, vorab so kritisiert: »Ja, man kann eine Cola-Marke auch im Internet inszenieren. Aber man kann keine Cola im Internet trinken.« Aber in Berlin ticken die Uhren anders, und so sollen einzelne Gruppen mit kurzen Beiträgen im Stream auftreten, als würden sie am Publikum vorbeiziehen. Mal sehen, wie das funktioniert.

RBB, So., 1.15 Uhr

Sommerinterview

Bernd Riexinger im Gespräch

Diesmal auf der Bühne des Hauptstadtstudios vor der fast stehenden Spree: Bernd Riexinger, Chef der Linkspartei. Mal sehen, was er zu sagen hat. Die Linke macht im Moment ja nicht viel mehr, als ihre stabilen bis nicht so dollen Umfragewerte zu verwalten. Oder kommt da noch was?

ARD, So., 18.05 Uhr

Sportschau

Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals wird ausgelost. Gibt es Spiele mit Zuschauern? Oder Geisterspiele?

ARD, So., 18.30 Uhr

Wir kaufen einen Zoo

Die Wohlfühlkomödie am Sonntag abend: Der Witwer Benjamin kauft einen abbruchreifen Zoo, den er mit Hilfe der alten Besatzung wieder auf Trab bringt. Nach einer wahren Geschichte. Scarlett Johansson ist auch dabei. USA 2011, Regie: Cameron ­Crowe.

Sat.1, So., 20.15 Uhr