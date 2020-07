jW

Zu jW vom 17.7.: »›Öffentliche und schmerzhafte Vergeltung‹«

»Immerhin gingen die ›Five Eyes‹ – ein Geheimdienstverbund der USA, Kanadas, Großbritanniens, Australiens und Neuseelands, der seine Ursprünge im Zweiten Weltkrieg hat – jetzt geschlossen gegen China vor«, wird in dem Artikel berichtet. Aber was heißt hier: »jetzt«? Erst? Die haben das schon immer so gemacht. Immerhin hat Edward Snowden als Ex-NATO-Spion gestanden, dass nicht nur China flächendeckend im Internet abgehört worden sei. Das wird wohl kein chinesischer Politiker oder Beamter, ja kein Chinese je vergessen. Großbritannien ist über Hongkong und Singapur Exkolonialmacht von China, und die Rückgabe Hongkongs nach 99 Jahren hat die »Ein-Land-zwei-Systeme-Sache« so richtig ins Rollen gebracht. Snowden war tatsächlich auch in Hongkong bei einer »Scheinfirma« angestellt. Hat man uns nicht mit Appellen »Die Menschheit muss zusammenstehen« wegen der Covid-19-Pandemie überzogen – und jetzt treten die USA aus der Weltgesundheitsorganisation aus, und Großbritannien geht auf wirtschaftlichen Konfrontationskurs – obwohl die Abwehr von weltwirtschaftlichen Schäden wegen Covid-19 langsam, aber sicher ins Zentrum rückt? Wer den NATO-Staaten und -Assoziierten vertraut, ist sowieso schön blöd – wie der Sowjetfall beweist. (…)

Harald Wenk, Hagen (Onlinekommentar)

Neues Klassenbewusstsein

Zu jW vom 20.7.: »Mit Paramilitärs gegen Protest«

Ich schätze die jW sehr. Lese sie seit einigen Monaten regelmäßig und bin froh, dass es sie gibt. Ein wenig wundere ich mich jedoch, dass nicht umfangreicher über die Proteste in den USA geschrieben wird. Bemerkenswert finde ich, dass die Revolte nun schon zwei Monate andauert und anscheinend auch ein politisch-ökonomisches Bewusstsein bei den beteiligten Menschen entsteht. Darüber würde ich gern mehr erfahren. Ich fände es an der Zeit, dass ausführlicher berichtet wird. Ich denke, wir können viel lernen. Die Linke in Europa – insbesondere in Deutschland – vermag es nicht, ein Klassenbewusstsein zu erwecken. Doch in den USA entsteht dies gerade. Deshalb: Wäre es nicht an der Zeit, einen Sonderkorrespondenten Eurer Zeitung in die USA zu schicken? Dann wärt Ihr auch nicht mehr auf Nachrichtenagenturen angewiesen. Spannend fände ich Berichte über Organisationsformen. Finden Schulungen statt? Wie hält man Revolten über eine so lange Zeit aufrecht? Welche Strategien gibt es? Welche Formen der Solidarität? Das Ganze aus erster Hand wäre doch gut, oder? Bitte berichtet mehr! Berichtet mehr von vor Ort! Stellt uns die Menschen vor, die diese Revolte tragen. Zeigt auf, woraus wir lernen können. Wäre schön. Ich habe das Gefühl, dass die linken Kräfte in Europa gerade ganz schön etwas verschlafen. Nutzt Eure – hoffentlich vorhandenen – Ressourcen und weckt sie auf!

Nils Carrara, per E-Mail

Elementare Forderungen

Zu jW vom 22.7.: »8 Minuten und 46 Sekunden«

Die Hausaufgaben in den USA lauten jetzt: menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen (…) schaffen! Sofortige und dauerhafte Reduzierung der jährlichen Militärausgaben (…)! Aufbau eines Gesundheitssystems und medizinische Versorgung für alle, unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Hautfarbe. Für die bisher sozial ausgeschlossenen und marginalisierten 40 Millionen Bürgerinnen und Bürger kostenlosen Zugang zu allen gesundheitlichen Leistungen. Schaffung von menschenwürdigen Wohnverhältnissen, so auch für die ärmsten Familien. Sicherung einer auskömmlichen Versorgung mit gesunden Nahrungsmitteln. Aufbau eines kostenlosen Bildungssystems für die große Mehrheit der Menschen in den Staaten. Kostenfreie und qualifizierte Schulbildung und berufliche Bildung und Ausbildung für alle Kinder und Jugendlichen, Frauen und Männer. Einstellung aller imperialistischen Einmischungen und Kriegshandlungen weltweit! Überführung der großen Kapital- und Privatvermögen in qualifiziert kontrolliertes und demokratisches Gemeineigentum der ganzen Gesellschaft.

Reinhold Schramm, per E-Mail

Mittel vergeudet

Zu jW vom 21.7.: »›Wir sind erschüttert und fühlen uns betrogen‹«

Ich finde es unerträglich, wie Erzbischof Heiner Koch mit den Katholiken im ehemaligen Ostberlin umgeht. Damit nicht genug, er ist für die Seelsorge der Familien zuständig. In Deutschland leben 2,8 Millionen Kinder an der Armutsgrenze, was das bedeutet, braucht man ja nicht zu erklären. Das Erzbistum vergeudet Millionen Euro für nicht gerechtfertigte und nachvollziehbare Baumaßnahmen. Mit dem Geld könnte man armen Familien einen Urlaub finanzieren – und glückliche Kinderaugen erleben.

Marianne Funke, per E-Mail

Schildbürgerstreich

Zu jW vom 22.7.: »Eiszeit unter Nürnbergs Linken«

Leider setzt die Nürnberger Linkspartei unter ihrem Häuptling Titus Schüller offenbar sehr auf Gremienpolitik und auf Profilierung versprechende Schaufensteraktionen. So wurden die Anwohner in meinem Stadtteil quasi über Nacht mit einem bis vier Meter breiten »Pop-up-Radweg« in einer stark frequentierten Straße mit bereits vorhandenem Radweg beglückt. Forciert wurde die Hau-ruck-Aktion durch Linkspartei und Grüne, und sie wurde dann in Eintracht mit allen Bürgerlichen im Stadtrat durchgepeitscht. Breitere und sichere Radwege sind gut und zukunftsweisend, der Haken dabei ist allerdings, dass hier keinerlei seriöse Vorplanung stattfand, dass weder vorherige Information, geschweige denn Einbindung der Betroffenen erfolgte, dass sich keiner der Verantwortlichen vor Ort blicken ließ. Das Ergebnis ist verheerend: Staus auf der verbliebenen Autospur und damit verschärfte Umweltsituation im Gebiet mit den bereits zuvor schlechtesten Luftwerten Nürnbergs, gähnende Leere auf dem neuen Radweg und neu geschaffene Gefahrenquellen. Die Linkspartei kann bei diesem Schildbürgerstreich gewiss keine Pluspunkte sammeln.

Dieter Reindl, Nürnberg (Onlinekommentar)