imago stock&people Bloß nicht zur vollen Stunde: Innenanicht der Karstadt-Filiale in Leipzig (2009)

Um Warenhäuser mache ich grundsätzlich einen Bogen. Wenn ich doch einmal die Leipziger Karstadt-Filiale betreten musste, achtete ich stets darauf, dass mir das nicht zur vollen Stunde passierte. Dann nämlich schickte der Springbrunnen im Keller seine Fontänen bis in die vierte Etage, das Licht wechselte beständig, dazu erklang gefühlige Musik. Ich schämte mich, wenn die Kunden ihr Suchen, Prüfen, Preisevergleichen unterbrachen, um sich rund um den Lichthof zu versammeln und das beeindruckende, sinnlose, traurige Spektakel anzuschauen. Ich weiß nicht genau, wofür ich mich schämte, und nachdem ich »Karstadt waren wir« von Olivia Golde gelesen habe, schäme ich mich für meine Scham. In diesem Buch nämlich macht Golde das Warenhaus als eine Art Zuhause lebendig – für unzählige Verkäuferinnen, die dort jahrzehntelang beschäftigt waren. Und die inzwischen fast sämtlich arbeitslos sind: Die Filiale wurde Anfang 2019 geschlossen, ein bitterer Nebeneffekt der Fusion von Galeria Kaufhof und Karstadt, durch die eines der zwei großen Warenhäuser in der Leipziger Innenstadt obsolet wurde.

Die angekündigte Schließung ist der Ausgangspunkt von Goldes Buch. Im Dezember 2018 sitzt sie, Leipziger Autorin und Mitherausgeberin von PS – Politisch Schreiben, einer literaturbetriebskritischen Zeitschrift, zum ersten Mal im »Restaurantbereich Perfetto« und beobachtet. Die Räume, die Mitarbeiterinnen, sich selbst. »mein blick rutscht immer wieder von den gesichtern der menschen ab, runter auf warenhöhe. gewohnheiten sitzen tief.« Sechsmal kehrt Golde zurück, zuletzt am 8. Februar 2019, dem letzten Öffnungstag. »ich frage eine verkäuferin, wie lange heute noch geöffnet sein wird: ›wieso? was wollen sie denn hier noch kaufen? 15 uhr.‹ beschämt wende ich mich ab.«

»wir brauchen jemanden, der die zeit anhält«, ist dieses erste Kapitel überschrieben. Die Zeit läuft natürlich weiter. Auf die Beobachtungsprotokolle folgen acht Miniaturen – »fristlose portraits« – über fiktive Verkäuferinnen. Anschließend montiert Golde Tagebuchauszüge aus den beginnenden 90er Jahren, die sie in längst vergriffenen Büchern ausfindig machte, und zwei ausführliche Interviews, die sie mit ehemaligen Verkäuferinnen führte. Das Buch endet mit einem Essay über Goldes Verhältnis zu Verkäuferinnen, Warenhäusern, Konsum. »niemand ist verwundert, verletzt sind alle«, heißt es darin. »ich schreibe dagegen an, dass es mir überflüssig erscheinen will, die demütigung zu benennen.«

»Karstadt waren wir« erzählt also nicht nur von der Schließung eines Warenhauses. Das Buch reflektiert auch die Frage, wer die Macht zu sprechen besitzt und wer die Möglichkeit hat, einem anderen seine Stimme zu verleihen – darf eine Autorin einfach so über diese Verkäuferinnen schreiben? Selbst in ihren kommentierten Quellenangaben denkt Golde über diese Frage nach; die zahllosen Bücher darin erzählen von ihrer Auseinandersetzung mit dem Stoff. An erster Stelle steht Irmtraud Morgner mit ihrem bekannten Zitat: »Ich wollte mir von einem Menschen ein Bild machen, weil er keins wollte.« Das Bild, das Golde sich macht, wird ergänzt durch zahlreiche Archivfotografien des Centrum-Warenhauses, wie das Haus zu DDR-Zeiten hieß. 1990 gab es schon einmal eine Übernahme, und die neuen Arbeitsbedingungen werden in den Interviews immer wieder thematisiert. Auch Golde selbst denkt über diesen Einschnitt nach, in einer Miniatur lässt sie eine Verkäuferin sagen: »›gehört ja alles nicht mehr uns!‹ rief ihre kollegin carmen gelegentlich. ›es hat uns nie gehört‹, erwiderte dorle eines tages harsch und sah carmen dabei fest in die augen. ›es hat uns nie gehört, und die ddr ist seit dreißig jahren vorbei. und selbst da hat es uns nur ein bisschen weniger nicht gehört.‹«

Durch die verschiedenen Textsorten hat Golde eine Form gefunden, von den Verkäuferinnen zu erzählen, ohne dabei ihre eigene Position zu verraten. Auf der vorletzten Seite schreibt sie: »ich habe einen traum von einer anderen erzeugung und verteilung all unserer dinge. es ist zu bezweifeln, dass in diesem traum kaufhäuser vorkommen.« Ein Klassenbewusstsein besitzen die Verkäuferinnen durchaus: Sie engagieren sich im Betriebsrat, sie würden gern »sicherheit und warenverfügbarkeit« kombinieren, sie durchschauen die Tricks der Neueigentümer, die die Konkurrenz unter den Verkäuferinnen anstacheln wollen. Den Warenfetisch des derzeitigen Systems hinterfragen sie nicht, und dass Olivia Golde darüber nicht richtet, ist eine weitere Qualität dieses Buches. Und ganz sicher wollte sie mit ihrem sperrigen, selbstreflexiven und von der Künstlerin Katrin Erthel wunderschön gestalteten Debüt kein Buch der Stunde schreiben. Nun ist es dennoch eines geworden: In den nächsten Monaten werden in diesem Land weitere fünfzig Warenhäuser schließen. Es liegt maßgeblich an »Karstadt waren wir«, dass mich das betroffen macht – auch wenn ich Warenhäuser weiterhin meide.