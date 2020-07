Systembedingter Abbau

Sebastian Kahnert/dpa In der Coronanotaufnahme am Städtischen Klinikum Dresden (24.3.2020)

In Sachsen scheint man hart daran zu arbeiten, die Schwüre von der »Systemrelevanz« der Pflege vergessen zu machen. Erklärten erst vor wenigen Wochen Krankenhausgesellschaft und Sozialministerium übereinstimmend, dass es jedem zehnten Krankenhaus im Freistaat an den Kragen gehen könne, sorgen nun Pläne für umfassende Streichungen von Betten und Stellen für Unruhe im Städtischen Klinikum Dresden.

Wie die Sächsische Zeitung Mitte dieser Woche meldete, plant die Stadt mit drei Szenarien die weitere Zukunft des Eigenbetriebs. Seit mehreren Jahren schreibt das Krankenhaus, das 2012 durch einen Bürgerentscheid vor der Privatisierung gerettet worden war, rote Zahlen. Nun scheint die Stadtspitze die Axt anlegen zu wollen: Im als ungünstig angesehenen Szenario eins sollen demnach zwei Standorte geschlossen und ein neuer mit Hilfe von Fördermitteln im Dresdner Norden errichtet werden. Szenario zwei geht von einer Verlagerung der stationären Versorgung zum Standort Friedrichstadt aus. Dort soll ein Campus für dann 1.000 Betten entstehen. In beiden Fällen sollen 400 Betten gestrichen und Personal abgebaut werden. Im dritten Szenario würden alle bisherigen Standorte erhalten werden. Die Berater der Stadt sehen dieses Szenario als das schlechteste an.

Die Planungen waren im Anschluss an eine Sitzung des Gesundheitsausschusses zur Presse durchgesickert. Erstellt hatte sie Ernst & Young. Die mit 500.000 Euro aus dem Stadtsäckel für ihre Dienste entlohnte Firma rückt in diesen Tagen im Zusammenhang mit dem Skandal um Wirecard immer stärker in den Fokus. Der Auftrag zur »Beratung« der Stadt beim Umgang mit dem Klinikum war seinerzeit auch auf die Initiative von Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann zurückgegangen, die Mitglied der Partei Die Linke ist. Am Donnerstag hielt sie im Gespräch mit jW fest, sie sei für alle drei Szenarien offen, aber es müsse sich etwas »ändern«. Zudem bedauerte sie, dass »mitten im Arbeitsprozess« die Ideen öffentlich geworden sind, was »nur verunsichern« würde.

Der Stadtvorsitzende der Linkspartei, Jens Matthis, forderte jedoch, die Pläne »nicht umzusetzen«, wie er gegenüber dieser Zeitung erklärte. Ihn stören vor allem die »falschen Prämissen«, an denen das Gutachten ausgerichtet sei. Matthis spielt damit auf Paragraf 12 des Krankenhausstrukturfonds an. Darin werden Kommunen Fördermittel in Aussicht gestellt, wenn sie Standorte schließen und Betten streichen.

Auch unter den Beschäftigten kommen die Pläne nicht gut an. Man spiele mit »der Versorgungsqualität der Bevölkerung russisches Roulette«, beschwerte sich Jonas Leuwer, der als Verdi-Mitglied im Klinikum und im Dresdner Bündnis für Pflege aktiv ist, gegenüber jW. Die Pläne würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter »vor den Kopf stoßen«. »Wir sind keine billige Verfügungsmasse«, sagte er. Zur Bewältigung des Versorgungsauftrages brauche man staatliche Rückendeckung.

Kliniken im kommunalen Eigentum, die die Vollversorgung der Bevölkerung sicherstellen müssen, haben seit Einführung der Fallpauschalen 2005 große Finanzierungsprobleme, da die Bezahlung nach Diagnose vielfach nicht ausreicht. Dieses System sollte endgültig den Einzug »marktwirtschaftlicher« Mechanismen in das Gesundheitswesen sichern und führt unter anderem zu Stellenabbau bei Pflegekräften. Genau das ist im Gutachten von Ernst & Young vorgesehen.

Gegenüber den Dresdner Neuesten Nachrichten hatte der neue kaufmännische Direktor des Krankenhauses, Marcus Polle, erklärt, er werde bei der Umstrukturierung auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten. Zugleich klagte er über die angeblich »hohen Personalkosten«. Das kommentierte eine Mitarbeiterin des Klinikums, die anonym bleiben wollte, gegenüber jW mit den Worten, es falle ihr schwer, Dankbarkeit wegen des Verzichts auf Kündigungen zu empfinden, wenn der anstehende Personalabbau doch nur zu weiterer Überbelastung führen werde.