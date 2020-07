Gegen Morde an Frauen

Edgard Garrido/REUTERS

In Mexiko-Stadt haben am Montag Frauen gegen die hohe Zahl an Femiziden im Land protestiert. Wie hier vor dem Nationalpalast, demonstrierten die Teilnehmerinnen auf vielfältige Weise für ein Ende der Gewalt gegen Frauen sowie die Bestrafung der Schuldigen. Zudem forderten sie nach Angaben der Tageszeitung ­Heraldo de México ein Treffen mit Präsident Andrés Manuel López Obrador, das ihnen jedoch verweigert wurde.

Ebenfalls am Montag war der monatliche Bericht des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und Bürgerschutz veröffentlicht worden. Wie die Tageszeitung La Jornada berichtete, präsentierte Minister Alfonso Durazo im Rahmen der täglichen Pressekonferenz des Präsidenten einen neuen Rekordwert an Femiziden für den Monat Juni. Demnach seien insgesamt 99 Frauen wegen ihres Geschlechts umgebracht worden, nur ein Fall weniger als November 2018, als der bisherige Höchstand erreicht worden war. (jW)