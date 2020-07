Die US-amerikanische Sängerin Joan Baez (79) wird in diesem Jahr mit dem Woody-Guthrie-Preis ausgezeichnet. Sie erhalte die Auszeichnung für ihr musikalisches Lebenswerk und ihr humanitäres Engagement, teilte das Woody Guthrie Center in der Nacht zum Mittwoch mit. Der Preis im Andenken an den linken US-Folkmusiker Guthrie (1912–1967) wird seit 2014 verliehen. Baez ist seit den 60er Jahren als Musikerin und Bürgerrechtlerin aktiv. Guthrie war einer der einflussreichsten amerikanischen Songwriter und gründete unter anderem die Musikergewerkschaft »People’s Songs« mit. (dpa/jW)