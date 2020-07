Nachschlag: Kreislauf am Strand

imago/Frank Sorge

Auf RTL 2 läuft jetzt eine neue Realityshow, in der Leute, die aus anderen Realityshows bekannt sind, gegeneinander antreten. Sie heißt »Kampf der Realityshowstars«, gedreht wird in exotischer Umgebung auf der thailändischen Insel Phuket.

Es ist nichts Neues, dass da so eine Art Recycling stattfindet. Irgendwann ist man drin im Kreislauf, wenn man beispielsweise beim »Bachelor« oder der »Bacholerette« mitgemacht hat. Oder irgendeiner anderen Datingshow. Aber das ist wohl das Muster, man muss im Fernsehen die wahre Liebe gesucht haben, um ins unendlich große Paralleluniversum der deutschen Realityshowstars zu gelangen.

In der neuen Sendung hängen die »Promis« dann am Strand ab und treten in verschiedenen »­Challenges« gegeneinander an, werden für Versagen bestraft. Dann werden immer wieder Leute rausgewählt. Das Regelwerk ist undurchsichtig. Am Ende bleibt nur eine oder einer übrig. Sie oder er wird dann die besten Chancen haben, in einer anderen Realityshow wieder antreten zu dürfen. (mik)