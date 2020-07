Richtiger Riecher

Sebastian Willnow/dpa Die »Identitäre Bewegung« demonstrierte am 20. Juli 2019 in Halle (Sachsen-Anhalt)

Bundeswehr-Oberstleutnant Marcel Bohnert ist ein ehrenwerter Mann. Von Nazinetzwerk keine Spur, auch wenn er, wie das ARD-Magazin »Panorama« am Donnerstag verbreitete, jahrelang auf Instagram mit einem Mitglied der faschistischen »Identitären Bewegung« gut vernetzt war. Als Chef des Sachgebiets »Neue Medien« der Armee hat er junge Leute zu rekrutieren, da gehören junge Neonazis, die »Europa« gegen minderwertige Völkerstämme verteidigen wollen, zu ersten Ansprechpartnern. Allerdings soll die Truppe mit einem »cooleren Image« (FAZ) auftreten, oder in Worten von Bohnert 2018: »Die Bundeswehr ist ein modernes Unternehmen, darauf wollten wir aufmerksam machen.«

Bohnert repräsentiert die Modernität komplett. Er will und kann schießen, hat Kampferfahrungen im Kosovo und in Afghanistan, vor allem aber kann er darüber schreiben. 2014 gab er z. B. den Band »Armee im Aufbruch. Zur Gedankenwelt junger Offiziere in den Kampftruppen der Bundeswehr« mit heraus. Deren Gedankenwelt war – Tradition deutscher Eroberungsarmeen – denkbar schlicht, ungefähr auf dem Niveau von Joachim Gaucks »glückssüchtiger Gesellschaft«. Die zivilen Deutschen ergehen sich, so Bohnerts Autoren, in »Selbstverwirklichung, Konsumlust, Pazifismus und Egoismus« und seien »gegenüber jedem kriegerischen Altruismus« misstrauisch. »Wir sind das Stiefkind der Nation«, jammerte Bohnert 2018 zusammenfassend in Deutschlandfunk Kultur.

Aber er tut was, damit sich das ändert. So veröffentlichte er im April 2017 in der FAZ einen Artikel, den jW-Autor Jörg Kronauer als »rechte Rebellion« gegen die damalige Kriegsministerin Ursula von der Leyen einstufte. Nach der Verhaftung des terrorverdächtigen Offiziers Franco Albrecht und wegen Funden von Wehrmachtsdevotionalien in Kasernen etc. hatte sie ein »Haltungsproblem« und »Führungsschwäche« in der Armee ausgemacht. Im Offizierskorps kamen Putschgelüste auf. Bohnerts FAZ-Text gipfelte in der Warnung: »Eine pauschale Verteufelung jeglicher Härte wäre in jedem Falle ein Fehler, der sich in den zunehmenden Auslandseinsätzen unserer Soldatinnen und Soldaten bitter rächen wird.« Der Mann denkt voraus, zumindest an die nächsten Kriege. Die damalige Aufregung war übertrieben: Drei Jahre später läuft Herr Albrecht frei herum, der Militärgeheimdienst MAD fungiert als Warnorganisation für Nazibünde in der Bundeswehr, das KSK erweist sich als Nazi- und Munitionsklautruppe etc.

Nun herrscht Aufregung, weil Bohnert Faschistenäußerungen mit »Gefällt mir« beantwortet. Zum coolen Image moderner Unternehmen gehört aber, dass man nicht in Banken einbricht, sondern selbst eine gründet, dass man schweigend killt und sich nicht mit erklärten Killern verbrüdert. Bohnert hatte den richtigen Riecher für das, was heutige »Landesverteidigung« bedeutet und für den Gesinnungs­genossen bei den »Identitären«. Zu früh.