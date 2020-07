WDR/Alexander Fischerkoesen Antonia Schneider (Jella Haase) während der Duisburger Loveparade: »Das Leben danach«

Das Leben danach

Im wahren Leben wurde der Prozess kürzlich eingestellt, keiner der mutmaßlich Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Hier ein Spielfilm zu den menschlichen Folgen der Loveparade-Katastrophe von 2010. Antonia Schneider stand kurz vor dem Abitur und wollte einfach nur feiern, als sie in den Tunnel vor der Duisburger Loveparade geriet. Sieben Jahre später ist sie immer noch unfähig, ein normales Leben zu führen und weiß nicht wohin mit ihrer Trauer und Zerstörungswut. Auch ihr Vater Thomas und ihre Stiefmutter Kati sind überfordert und mit ihren Kräften am Ende. Als Antonia eines Nachts die Gedenkstätte für die Opfer zerstört, lernt sie Sascha Reinhardt kennen. Das Leben des Taxifahrers zerbrach ebenfalls damals. D 2017.

Das Erste, 20.15 Uhr

Sex und Party mit Abstand?

Hier im Blick: das Geschäft auf der Reeperbahn, das ja im Moment völlig flachliegt. Was könnte es für Konzepte geben, Prostitution in Zeiten von Corona wieder möglich zu machen? Oder verschiebt sich alles bloß ein weiteres Mal ins Illegale?

NDR, 21.00 Uhr

Kinderhandel

Taschendiebstahl gehört in der Pariser Metro zum Alltag. Begangen wird er häufig von Kindern, die aus Südosteuropa stammen. Werden sie zum wiederholten Male erwischt, übernimmt die Polizei die Ermittlungen. In den Vernehmungen zeigt sich recht schnell, dass die jungen Diebe das erbeutete Geld praktisch vollständig bei den Eltern abliefern müssen, die unter prekären Bedingungen am Stadtrand von Paris leben. Eine Dokumentation, F 2019.

Arte, 21.50 Uhr

Der stumme Sommer – ­warum sterben die Insekten?

Im Sommer 2019 war das Insektensterben ein großes Thema, und es könnte noch mal eines werden, wenn die anderen Probleme wieder nach unten gewandert sind in den Timelines und Nachrichtenlisten. Dokufilmer Christoph Würzburger trifft Insektenkundler, Landwirte, Wissenschaftler, Leute aus Chemiekonzernen und der Politik. Wo kommt das her, wo geht das hin, was muss man tun? Hat sich schon was geändert?

WDR, 22.15 Uhr