Rotlicht: Westliche Wertegemeinschaft

Larry Downing/REUTERS Folter im Namen westlicher Werte. Ein Protest vor dem Obersten Gerichtshof der USA gegen die Misshandlung irakischer Gefangener durch US-Soldaten in Abu Ghraib (9.2.2005)

Der junge Friedrich Engels hielt 1844 fest: »Die ewige Schwankung der Preise, wie sie durch das Konkurrenzverhältnis geschaffen wird, entzieht dem Handel vollends die letzte Spur von Sittlichkeit. Von Wert ist keine Rede mehr.« (MEW Band 1, Seite 515) Jeder sei gezwungen, Spekulant zu werden und »auf das Unglück anderer zu kalkulieren«. Die »Wahrheit des Konkurrenzverhältnisses« aber sei das Verhältnis der Konsumtionskraft zur Produktionskraft. »In einem der Menschheit würdigen Zustande« werde die Gemeinde zu berechnen haben, »was sie mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln erzeugen kann«. Fast zur selben Zeit schrieb Karl Marx: »Das Geld ist der allgemeine, für sich selbst konstituierte Wert aller Dinge. Es hat daher die ganze Welt, die Menschenwelt wie die Natur, ihres eigentümlichen Wertes beraubt.« (MEW Band 1, Seite 375)

Moralische Maximen und sittliche Orientierung, besagt das, werden im Kapitalismus zerstört. Sie können nur im Kampf, letztlich aber erst in einem »vernünftigen Zustande der Gemeinde« (Engels a. a. O., Seite 516) durchgesetzt werden. Bis dahin sind sie bestenfalls Illusion der bürgerlichen Gesellschaft über sich selbst. Dem nachrevolutionären Bürgertum dienen »Werte« vor allem zur Herrschaftssicherung – vom Gottesgnadentum als höchstem Wert im Staate bis zur heutigen »westlichen Wertegemeinschaft«, die Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie proklamiert und dafür seit dem Untergang des realen Sozialismus in Europa einen Krieg nach dem anderen vom Zaun bricht.

Die 176 Jahre, die seit den Sätzen von Marx und Engels vergangen sind, brachten Willkür und Wahllosigkeit, also Subjektivismus, in die immer umfangreicher werdende Debatte über Werte – bis hin zu den »Grundwerte«-Diskussionen unter Parteien der BRD in den 1970er Jahren. Friedrich Nietzsche fasste dies an der Schwelle zum Imperialismus Ende des 19. Jahrhunderts in die Formel von der »Umwertung aller Werte«. Der Terminus »westliche Wertegemeinschaft« fußt auf diesem Verfahren, das Beliebigkeit bei der Wertewahl zur Maxime erhebt – Hauptsache, Macht und Eigentum bleiben erhalten, werden »Sklavenaufstände«, so Nietzsche, niedergeschlagen.

Die »westliche Wertegemeinschaft« ist in diesem Sinn eine propagandistische Vogelscheuche imperialistischer Politik. Wie zu Nietzsches Zeiten macht sie Arbeiter- und antikoloniale Bewegungen als Feind aus und bekämpft sie mit allen Mitteln. Staatsterror gegen ökonomisch und politisch unbotmäßige Staaten, die schwach sind, ist ihr Hauptinstrument. Bruch der eigenen Verfassungen und des Völkerrechts sind ihre Existenzweise nach außen. Im Innern basiert sie auf einem lückenlosen Überwachungssystem von Konzernen und Geheimdiensten mit Hilfe des Internet und der sogenannten Social Media jenseits aller Gesetze.

Hinzu kommt die intensive Unterdrückung von Grund- und Bürgerrechten – sei es durch staatlich geförderten Rassismus, durch die Duldung faschistischer Gruppen und Organisationen inklusive medialer Unterstützung oder durch die exzessive Anwendung physischer Gewalt durch Polizei und Militär wie seit Jahrzehnten in den USA. Der aktuelle Spiegel schildert beispielhaft eine Infamie aus einem der besonders lautstarken Wertegemeinschaftsländer: »Ende 2018 verabschiedete das dänische Parlament eine Reihe von Gesetzen, die zusammen ein Ziel haben: Dänemark will seine ›Gettos‹ zerschlagen. So heißen hier offiziell Stadtteile mit einer hohen Kriminalitäts- und Arbeitslosenrate. Sie sollen aufgelöst werden, indem man einen Teil der Bewohner auf andere Viertel verteilt. Die frei werdenden Wohnungen werden an Investoren verkauft oder abgerissen.« Laut Spiegel trifft dies vor allem Migranten.

»Wert« war seit dem Aufkommen des Kapitalismus so etwas wie der Ersatz für Gutes, für Allgemeinwohl. Für die Beseitigung von dessen Idee und Praxis steht die »westliche Wertegemeinschaft«.